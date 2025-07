Iš Australijos platybių išgelbėta vokiečių keliautoja išleista iš ligoninės

Laikraštis „The West Australian“ pranešė, kad 26 metų mergina gali išvykti į Vokietiją pasimatyti su savo šeima.

C. Wilgą, kuri 12 dienų buvo dingusi, penktadienį retai gyvenamoje Vakarų Australijos vietovėje atsitiktinai aptiko ir išgelbėjo pro šalį važiavusi moteris.

Pasak policijos, kai ją rado, moteris buvo dehidratavusi, išsekusi ir alkana. Ji buvo tuoj pat nuskraidinta į ligoninę Perto mieste.

Pareigūnai pasakojo, kad, nepaisant daug dienų trukusio išbandymo, ji patyrė tik tokius sužalojimus kaip nudegimas saulėje, daugybė vabzdžių įkandimų, pjautinės žaizdos, svorio netekimas ir pėdos trauma.

„Kai reikia atgauti 12 kilogramų“, – parašė ji socialinėje žiniasklaidoje kartu su nuotrauka, kurioje ji džiūgauja gulėdama ligoninės lovoje tarp gėlių ir gausybės sausainių bei pyragų.

Ji ypač dėkojo Vokietijos konsulatui už tai, kad parūpino jai skanumynų buvimo ligoninėje metu.

C. Wilga dvejus metus keliavo po šalį, o kelionę finansavo pakeliui padirbėdama, be kita ko, ir kasyklose. Ji dingo be žinios atokioje Vakarų Australijoje kartu su savo juodos ir sidabrinės spalvos minivenu.

Jos telefonas buvo išjungtas, o tai dar labiau padidino nerimą, nes anksčiau ji nuolat palaikė ryšį su savo šeima Vokietijoje.

Merginos dingimas paskatino didžiulę paieškos operaciją. Praėjusį ketvirtadienį jos automobilis buvo aptiktas tankiuose krūmynuose, esančiuose didžiuliame Karouno kalno draustinyje, tačiau keliautojos ten nebuvo.

Galiausiai ją išgelbėjo atsitiktinai pro šalį važiavusi australė, kuriai ji mojo ranka prašydama pagalbos nuo šalikelės.

Šią savaitę C. Wilga emocinga žinute padėkojo visiems savanoriams, kurie niekada neprarado vilties.

„Esu tikra, kad likau gyva tik dėl šios neįtikėtinos paramos. Mintis apie visus žmones, kurie tikėjo manimi, ieškojo manęs ir neprarado vilties, suteikė man jėgų išlikti juodžiausiomis akimirkomis. Už tai noriu iš visos širdies padėkoti“, – sakė ji.

„Kai kurie žmonės gal būt stebisi, kodėl apskritai palikau savo automobilį, nors jame turėjau vandens, maisto ir drabužių. Atsakymas toks: praradau automobilio kontrolę ir nuvažiavau nuo šlaito. Avarijos metu gerokai susitrenkiau galvą. Po šio įvykio automobilį palikau būdama sutrikusi ir pasiklydau. Esu tiesiog be galo dėkinga, kad išgyvenau. Ačiū tau, Australija – jūs esate nuostabūs.“

Kai kuriems ekspertams buvo sunku patikėti, kad ji taip ilgai išgyveno tokiomis sunkiomis sąlygomis, kai naktimis spaudė šaltis, o dienomis kepino saulė. Ji pati teigė gėrusi lietaus ir balų vandenį, o kai kurias naktis praleidusi urvuose.