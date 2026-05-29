Aukso ieškotojai savaitę praleido apsemtame urve ir išgyveno

Incidentas įvyko Laose, o apie jį praneša „Daily Mail“.
Vyrai nusileido į urvą ieškodami aukso. Jie nebuvo kalnakasybos įmonės darbuotojai. Vyrai aukso ieškojo savarankiškai.
Kai kasyklos vietoje pradėjo stipriai lyti, o vanduo iš po žemės ėmė kilti, trys vyrai sugebėjo išlipti į viršų. Jie išvyko ieškoti pagalbos draugams, įstrigusiems 100 metrų gylyje.
Vietos gelbėtojams pagalbos teko prašyti Tailando ir Kinijos kolegų. Jie kartu iš kasyklos siurbliais siurbė vandenį, tiesė kelia gilyn ir urve užtikrino ventiliaciją.
Aukso ieškotojai, kol juos surado, po žeme praleido visą savaitę. Jie turėjo nedideles maisto ir vandens atsargas, todėl vyrams pavyko išgyventi.
Urve liko dar du aukso ieškotojai. Jų paieška tęsiasi.
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