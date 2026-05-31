Soti, naudinga ir nebrangi varškė

„Dažnai pamirštame, kad paprasti produktai gali tapti itin universaliais sprendimais virtuvėje. Varškė – vienas tokių ingredientų. Iš jos galima gaminti tiek saldžius, tiek sūrius patiekalus ar desertus, o vos iš 1 kg pagaminsite arba sočią vakarienę visai šeimai, arba visos dienos meniu“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ atstovas ryšiams su visuomene Titas Atraškevičius.
Varškė – ne tik daug kur pritaikomas ir nebrangus patiekalų ingredientas, bet ir sotus bei maistingas baltymų šaltinis. Pasak gydytojų dietologų, joje esantis lėtai virškinamas kazeino baltymas yra itin naudingas sportuojantiems žmonėms, nes padeda auginti raumenų masę. Varškėje taip pat gausu B grupės vitaminų, kalcio, fosforo ir kitų svarbių mineralų.
T. Atraškevičius atkreipia dėmesį, kad varškė prisitaiko prie bet kokio skonio: ją galima naudoti tiek šviežią, tiek termiškai apdorotą ir derinti su jau namuose turimais kitais produktais – kiaušiniais, miltais, daržovėmis ar kruopomis. „Ši jos savybė leidžia ne tik sutaupyti, bet ir mažinti maisto švaistymą. Pavyzdžiui, įsigiję 1 kg varškės, namuose su ja panaudosite ir tai, ką jau turite šaldytuve ar spintelėse“, – priduria prekybos tinklo atstovas.
T. Atraškevičius dalijasi „Maximos“ kulinarijos meistrų idėjomis, kaip 1 kg varškės panaudoti trims skirtingiems patiekalams. Juos galima gaminti ir kaip vieną sočią vakarienę, ir kaip atskirus patiekalus bet kuriuo dienos metu.
Varškės blyneliai
300 g pusriebės (9 proc. riebumo) varškės,
150 g miltų,
3 kiaušinių,
100 ml pieno,
2 šaukštų cukraus,
2 šaukštelių kepimo miltelių,
druskos pagal skonį,
sviesto ar aliejaus kepimui.
Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cukrų ir druską. Į trintuvą sudėkite varškę, pieną ir kiaušinius. Sutrinkite iki vientisos, kreminės masės. Mišinį supilkite į dubenį su miltais ir ranka išmaišykite, kol masė taps vientisa. Keptuvę įkaitinkite iki vidutinės temperatūros, patepkite sviestu ar aliejumi. Šaukštu suformuokite nedidelius blynelius, kepkite po 2–3 minutes iš abiejų pusių. Galite užbarstyti cukraus pudros. Patiekite su uogomis, vaisiais, uogiene ar klevų sirupu.
Varške įdarytos bulvės
400 g pusriebės (9 proc. riebumo) varškės,
6 didelių bulvių,
2 šaukštų grietinės,
1 saujos laiškinių česnakų (maždaug 25 g),
parmezano sūrio ir garstyčių pagal skonį.
Švariai nuplaukite ir nušveiskite bulves. Subadykite jas šakute ir maždaug valandai dėkite į 200 °C temperatūros orkaitę. Tuo metu dubenyje sumaišykite varškę, grietinę, smulkiai pjaustytus laiškinius česnakus ir garstyčias. Iškepusias ir kiek atvėsusias bulves perpjaukite išilgai, išskobkite ir į vidų sudėkite varškės mišinį. Jei mėgstate, galite apibarstyti tarkuotu parmezano sūriu ir papildomai apkepti orkaitėje dar 10–15 minučių.
Kreminiai makaronai su varške ir bazilikais
300 g pusriebės (9 proc. riebumo) varškės,
450 g spagečių,
85 g špinatų,
70 g šviežių bazilikų,
1 česnako skiltelės,
3 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 citrinos,
druskos pagal skonį.
Pasūdytame vandenyje išvirkite makaronus „al dente“. Nukoškite į atskirą indą ir vandenį kol kas pasilikite. Kol makaronai verda, į maisto trintuvą sudėkite varškę, alyvuogių aliejų, česnaką, špinatus ir bazilikus, įtarkuokite citrinos žievelę ir išspauskite sultis. Taip pat įpilkite pusę puodelio vandens, kuriame virė makaronai. Viską sutrinkite iki vientisos masės. Ją užpilkite ant makaronų ir gerai išmaišykite. Jei padažas atrodo per tirštas, papildomai įpilkite dar šiek tiek vandens, kuriame virė makaronai. Patiekdami apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir, jei mėgstate, papildomai užbarstykite tarkuoto parmezano sūrio.
(be temos)