Skaniai ir sveikai: vaikų mityba žiemą

Mityba svarbi imunitetui

„Sveika ir subalansuota mityba svarbi bet kokiu sezonu – tiek vasaros, tiek ir žiemos, – teigia Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro specialistas Dovydas Švėgžda. – Tačiau žiemą rekomenduočiau, kad vaikų mityboje būtų kuo daugiau įvairiausių produktų, turinčių vitaminų ir mineralų. Tai labai svarbu siekiant palaikyti tinkamą vaikų imunitetą. Gali pagelbėti tokie produktai kaip apelsinai, mandarinai, kuriuose daug vitamino C. Svarbu valgyti produktų, kuriuose gausu seleno ir cinko. Tai grūdinės kilmės produktai: pupelės, riešutai.“

Vaiko teisių gynėjai tėvams primena, kad lengviau prie sveikos mitybos režimo vaikas įpras, jei matys suaugusiųjų pavyzdį.

„Svarbu vaiką mokyti nuo mažumės, maitinant tinkamais produktais aiškinti, kad tai sveika ir skanu. Patys tėvai turėtų rodyti pavyzdį, nes jeigu vaikui duosime obuolį, o patys valgysime bandelę, tai ir jis norės to produkto, kurį valgote jūs“, – atkreipia dėmesį vaiko teisių gynėjas Jaroslavas Kozlovskis.

Skaičiuoti kalorijas – ne laikas

Žinoma, šaltuoju metų laiku labai svarbios ir kalorijos. Kai lauke šalta, organizmas sunaudoja daugiau energijos palaikydamas kūne šilumą. Tad ir mityba turi būti kiek riebesnė, kaloringesnė.

Norint užtikrinti, kad vaikai turėtų energijos ir būtų sotūs, labai svarbu, kad jų mitybos racione būtų pakankamai angliavandenių, baltymų ir riebalų.

Tiesa, D. Švėgžda primena: kalorijos ir riebalai nereiškia, kad tinka bet koks, net ir greitasis, užkandinėse patiekiamas, maistas.

„Norint užtikrinti, kad vaikai turėtų energijos ir būtų sotūs, labai svarbu, kad jų mitybos racione būtų pakankamai angliavandenių, baltymų ir riebalų. Tai trys pagrindiniai mūsų mitybos elementai. Rekomenduojama vartoti viso grūdo produktus: makaronus, kruopas, kuriuose gausu angliavandenių; baltymų produktus: mėsą, augalinės kilmės – pupeles, riešutus, nepamiršti žuvies ir, aišku, gerųjų riebalų – avokadų, aliejų ir pan. Stengtis vengti mažos maistinės vertės produktų“, – sako pašnekovas.

Sveika gali būti ir skanu

Įprasta galvoti, kad skaniausia tai, kas nesveika. Todėl tiek vaikus, tiek suaugusiuosius vilioja greitojo maisto užkandinės, kepyklėlės, traškučių ir šokolado lentynos prekybos centruose. Vis dėlto vaiko teisių gynėjai tikina, kad labai dažnai vaikai seka suaugusiųjų rodomu pavyzdžiu. Tad jeigu šeimos nariai rūpinasi savo sveikata, valgo sveiką, visavertį maistą, šie įpročiai persiduoda ir vaikui.

Vaiko teisių gynėjams pritaria ir visuomenės sveikatos specialistas D. Švėgžda. Jis priduria, kad menkos maistinės vertės produktus vartoti reikia saikingai. Ypač žiemą.

„Vaikams reikėtų vengti mažos maistinės vertės produktų, kuriuose daug cukraus, transriebalų: traškučių, greitojo maisto – to, kas perdirbta ir neturi maistinės vertės. Toks maistas apsunkina mūsų virškinimo sistemą ir organizmas iš to negauna jokios naudos. Dėl to kenčia imunitetas ir kyla rizika dažniau sirgti“, – aiškina Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro specialistas.

Jeigu vaikai skundžiasi, kad namie pagamintas ir maistingas patiekalas neskanus, anot pašnekovo, tai laikina. Pasirodo, skonis – išmokstamas. Tad ir nuo greitojo maisto atprasti, o sveikus produktus pamėgti – nesunku.