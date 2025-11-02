Pomidorai bet kokiu amplua gali tapti žvaigžde

Botanikos požiūriu, pomidorai yra uogos, tačiau visame pasaulyje juos priimta laikyti daržovėmis. Pasirodo, dėl to kalti amerikiečiai – dar 1893 m. JAV Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad pagal muitų įstatymą pomidorai turi būti laikomi daržovėmis, tad teisiškai jie jomis ir liko iki mūsų dienų.
„Ne taip svarbu, ar pomidorai yra uogos, ar daržovės. Svarbiausia, ką su jais galime padaryti. Lietuviai pomidorus tikrai mėgsta ir jų perka daug, tačiau vis dar yra nemažai galvojančių, kad pomidorai tinka tik salotoms. Iš tiesų jie yra nuostabus įvairių padažų, sriubų, troškinių ir karštųjų patiekalų pagrindas“, – sako „Iki“ prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Pomidorai – tikras vitaminų ir mineralų lobis. Juose gausu imuninę sistemą gerinančio vitamino C, širdies veiklą palaikančio kalio, taip pat – kaulus stiprinančio vitamino K. Tačiau pati vertingiausia pomidorų medžiaga – likopenas. Šis galingas antioksidantas ne tik suteikia pomidorams ryškią raudoną spalvą, bet ir mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, skatina odos sveikatą ir palaiko nervų sistemą.
Įdomu, kad termiškai apdorotuose pomidoruose likopeno kiekis tik didėja ir jis tampa lengviau įsisavinamas. „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė pasakoja, kad troškinti ar kepti pomidorai gali būti dar naudingesni nei švieži.
„Tai dar vienas įrodymas, kad pomidorai nusipelno didesnės pagarbos nei būti laikomi vien salotų ingredientu. Pomidorai Pietų Amerikoje buvo sukultūrinti prieš 2 500 metų, tad sunku net įsivaizduoti, kiek įvairiausių patiekalų su jais per šį laiką buvo sukurta. Ši daržovė bet kokiu amplua gali tapti tikra virtuvės žvaigžde – nuo greitos vakarienės ir rudenį sušildančio sotaus troškinio iki gurmaniškų užkandžių ir aukštosios virtuvės patiekalų“, – pažymi J. Tamoševičienė.
Naminis pomidorų padažas
1 kg prinokusių, sultingų pomidorų,
2–3 skiltelės česnako,
1 nedidelis svogūnas,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 sauja šviežio baziliko arba arbatinis šaukštelis džiovintų raudonėlių,
žiupsnelis cukraus (mažiau, jei pomidorai labai saldūs),
druskos,
pipirų.
Svogūną smulkiai supjaustykite, česnaką sutraiškykite. Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų. Kepkite svogūną, kol suminkštės (apie 3–5 min.), tada įdėkite česnaką ir kepkite dar minutę. Pomidorus supjaustykite gabalėliais (nereikia nulupti odelių ar pašalinti sėklų) ir sudėkite į keptuvę. Užberkite raudonėlio, druskos, pipirų ir žiupsnelį cukraus. Troškinkite ant nedidelės ugnies 10–15 min., kol pomidorai visiškai išsileis. Masę sutrinkite trintuvu iki vientisos konsistencijos. Paragaukite ir, jei reikia, dar įdėkite druskos ar prieskonių. Patiekite su makaronais, pica ar mėsos kukuliais. Padažą taip pat galima supilstyti į stiklainius ir laikyti šaldytuve apie savaitę.
Kreminė pomidorų ir sūrio sriuba
1 kg pomidorų,
1 svogūnas,
2 skiltelės česnako,
500 ml daržovių sultinio,
100 ml grietinėlės arba kokosų pieno,
50 g kietojo sūrio (pavyzdžiui, parmezano),
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų.
Dideliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų. Sudėkite smulkintą svogūną ir kepkite, kol suminkštės. Įdėkite susmulkintą česnaką ir kepkite dar 1 min. Pomidorus nuplikykite karštu vandeniu, nulupkite odeles ir stambiai supjaustykite. Sudėkite į puodą. Įpilkite sultinį, pagardinkite druska, pipirais ir žiupsneliu cukraus (jei pomidorai labai rūgštūs). Užvirinkite, tada sumažinkite ugnį ir virkite 15–20 min., kol pomidorai visiškai suminkštės. Nukelkite puodą nuo ugnies. Sutrinkite sriubą trintuvu iki vientisos kreminės konsistencijos. Supilkite grietinėlę arba kokosų pieną ir įmaišykite tarkuotą sūrį. Dar šiek tiek pakaitinkite, bet neužvirkite. Patiekite sriubą karštą, papuoštą žolelėmis.
Naujausi komentarai