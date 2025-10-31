Poderytės ir Paplausko patiekalas visai šeimai – vos už 8 eurus: namai pakvips vaikyste

Šįkart nusikelsime į 1928-ųjų Los Andželą – miestą, kuriame blizgesys ir tamsa egzistuoja greta, o po išoriniu spindesiu slepiasi skaudžios paslaptys. Būtent į šį pasaulį žiūrovus įtrauks TV3 šeštadienio kino vakaras – Clinto Eastwoodo režisuota, tikrais įvykiais paremta drama „Laumės vaikas“ (angl. „Changeling“).
Filmas pasakoja sukrečiančią istoriją apie Kristiną Kolins (akt. Angelina Jolie), kurios 9-erių metų sūnus dingsta be pėdsakų.
Po kelių mėnesių policija praneša radusi berniuką, tačiau motina akimirksniu supranta, kad tai – ne jos vaikas. Nuo tos akimirkos prasideda neįtikėtina kova su melu, sistema ir korupcija. O Kristinos ryžtas į viešumą iškelia tamsiausius Los Andželo policijos užkulisius.
„Tai – trimis „Oskarais“ nominuotas filmas, kurį sunku žiūrėti emociškai, o ypač – turintiems vaikų. Filme pasakojama apie beveik prieš šimtą metų Los Andžele įvykusius du sukrečiančius įvykius. Vienas jų – tikros moters, Kristinos, kurios sūnus buvo pagrobtas, istorija. Siekdama nuslėpti savo nekompetenciją, policija bandė jai įteigti, kad rastas kitas berniukas – jos vaikas. Tačiau kartu ši istorija atskleidė ir dar vieną, visą Ameriką sukrėtusią istoriją – apie maniaką, grobusį, kankinusį ir žiauriai žudžiusį jaunus berniukus“, – pasakos laidos vedėja.
Laidos herojai Vaida ir Tadas prie šio filmo ieškos vakarienės idėjos, atspindinčios stiprias filmo emocijas. Tai – istorija apie motiną, kovojančią už savo sūnų, tiesą ir namų jaukumą. Deja, visa tai sudraskoma žiaurios tikrovės.
„Filme namų jaukumo ir ramybės motyvas labai svarbus – juk būtent tai, dingus mylimam sūnui, praranda pagrindinė herojė. Žiūrėdama šį filmą, nė negalėjau įsivaizduoti, ką turėjo išgyventi ši moteris. Tokie filmai priverčia susimąstyti – o kas, jei taip nutiktų man? Tai tiesiog protu nesuvokiama“, – mintimis dalysis V. Poderytė-Bernatavičė.
Kadangi filme nuolat išryškėja namų motyvas, vedėjai pasirinks patiekalą, simbolizuojantį šilumą ir rūpestį – vištienos pyragą.
Tai – klasikinis amerikietiškos virtuvės valgis, ypač populiarus 1920–1930 m. laikotarpiu. Trapios tešlos pyragas su kreminiu vištienos ir daržovių įdaru primins jaukią šeimos vakarienę – tą saugumo pojūtį, kurio filme taip trūksta.
„Kartu su Vaida nusprendėme gaminti patiekalą, kuris galėtų būti mamos meilės ir namų jaukumo simbolis. Šis pyragas – ne desertinis, o tradicinis amerikietiškas vištienos pyragas, išpopuliarėjęs tarpukariu. Gera žinia – jo paruošimas kainuos vos iki 8 eurų“, – pasakos šefas Tadas.
„Beje, vištienos pyragas – itin populiarus patiekalas Amerikoje. Jis dažnai pasirodo kine ar literatūroje kaip mamos meilės, namų jaukumo ir vaikystės prisiminimų simbolis. Įdomu tai, kad šio patiekalo šaknys siekia senovės Romą – būtent ten romėnai pirmieji pradėjo kepti mėsą tešloje, kad išsaugotų jos sultis. Vėliau, kartu su europiečių imigrantais, šis receptas atkeliavo į Ameriką ir tapo šeimos susibūrimo, šilumos bei jaukumo simboliu“, – pridurs V. Poderytė-Bernatavičė.
Beruošdami vištienos pyragą, Vaida ir Tadas dalysis ne tik kulinariniais patarimais, bet ir mintimis apie vakaro filmą.
O Tadas pagirs ir kolegės Vaidos įvaizdį. Anot virtuvės šefo, Vaida itin primins jo mėgstamą aktorę bei pagrindinę filmo žvaigždę – A. Jolie.
„Negaliu tavęs nepagirti, Vaida. Šiandien atrodai nuostabiai! Beveik kaip Angelina Jolie – mano visų laikų mėgstamiausia aktorė“, – šypsodamasis komentuos Tadas.
„Nemeluosiu. Man Angelina Jolie – taip pat puiki, išskirtinio grožio aktorė. Ji – „Oskaro“ laureatė, režisierė, filantropė bei aktyvistė. Beje, ar žinojai, kad ji augina net šešis vaikus? Tris biologinius ir tris įvaikintus iš įvairių šalių“, – jam pritars ir Vaida.
Ne ką daugiau dėmesio laidos vedėjai skirs ir režisieriui C. Eastwoodui. Anot Vaidos, tokį įspūdį galėjo sukurti tik tikra Holivudo legenda.
„Šio filmo režisierius C. Eastwoodas – vienas labiausiai mane žavinčių žmonių visame Holivude. Tai – tikra kino legenda, kuriai dabar jau 95 metai. Beje, „Laumės vaiką“ jis režisavo būdamas 78-erių! Neįtikėtinai produktyvus kūrėjas – per savo karjerą režisavo daugiau nei 30 filmų ir daugybėje jų suvaidino ir pats. Man jo režisūra ypatinga: tokie filmai kaip „Gran Torino“, „Mergina, verta milijono“ ar „Laumės vaikas“ – tikroviški, nenugludinti, bet labai gilūs ir prasmingi. Beje, Eastwoodas per savo karjerą yra pelnęs net keturis „Oskarus“, – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.
