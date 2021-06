Ištirps burnoje: sveikuoliškų, gaivinančių ir dangiško skonio naminių ledų receptai

Vasara be ledų būtų sunkiai įsivaizduojama. Šie daugelio mėgstami skanėstai yra bene pagrindinis šiltojo sezono desertas, suteikiantis tikrą atgaivą per karščius. Šiuo metu juos galima rinktis įvairiausius, tačiau vis dažniau smaližiai gali susidomėti ledų gaminimu savo virtuvėse.

Todėl lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai kviečia vasarą mėgautis naminiais ledais bei dalijasi ne tik labai skanių, bet ir sveikų šių gardėsių ruošimo idėjomis.

Ištikimi klasikai

Nors lietuviai ledais gardžiuojasi visus metus, jų pardavimai pradeda didėti prasidėjus balandžiui. Tuo tarpu vasarą, birželio–rugpjūčio mėnesiais, „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorės Ernestos Dapkienės teigimu, šie produktai tiesiog šluote šluojami iš parduotuvių.

„Jų kasmet nuperkama vis daugiau. Lygindami 2020-ųjų ir 2021-ųjų pardavimus, pastebime 15 proc. augimą. Džiugina tai, kad mūsų pirkėjai vis dažniau dairosi sveikesnių ledų. Pavyzdžiui, per minėtą laikotarpį beveik 70 proc. paaugo veganiškų bei vegetariškų alternatyvų pardavimai. Taip pat „Maximos“ pirkėjai linkę rinktis natūralius, kokybiškus „Linkėjimai iš kaimo“ ledus, kurių per pastaruosius metus pardavėme net 62 proc. daugiau. O kalbant apie labiausiai lietuvių pamiltus skonius, pirmose vietose atsiduria vaniliniai ir kakaviniai ledai“, – pažymi E. Dapkienė.

Tuo metu Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė pastebi, jog smaližiai noriai šiuos skanėstus gaminasi ir patys. Tokie ledai, anot jos, gali išties nustebinti skonių, receptų ir ingredientų įvairove.

„Renkantis pastaruosius, siūlyčiau sveikesnes, natūralias alternatyvas. Naminiai ledai bus tikrai gardūs ir be pridėtinių cukrų. Juos pakeisti galima bananais, kokosų pienu, medumi, natūraliu stevijų saldikliu, klevų sirupu. Šie ingredientai ledus puikiai pasaldins bei suteiks įdomų, išraiškingą skonį. Taip pat vis labiau populiarėja ledų be laktozės pasirinkimas. Jie tinka ne tik alergiškiems minėtam baltymui, bet ir turintiems odos problemų, antsvorio. Naminių ledų ruošime įprastą pieną galima keisti augaliniu pienu ar jogurtu be laktozės“, – pataria B. Baratinskaitė.

Atsižvelgdama į lietuvių mėgstamiausius skonius, maisto gamybos ekspertė dalijasi vanilinių ir kakavinių ledų receptais, kurios nustebins savo paprastumu.

Vaniliniai naminiai ledai su medumi

Reikės:

1,5 puodelio riebios grietinėlės,

1,5 riebaus pieno,

4 didelių kiaušinių trynių,

pusės puodelio skysto medaus,

pusės šaukštelio druskos, š

aukštelio vanilės ekstrakto.

Pirmiausia, atskirame inde suplakite kiaušinių trynius iki vientisos masės. Tuomet kitame puode pakaitinkite grietinėlę, pieną, medų, druską – retkarčiais pamaišykite, iki kol pradės virti. Šį mišinį nuimkite nuo viryklės, supilkite išplaktus kiaušinių trynius – viską virkite ant vidutinės ugnies nuolat maišydami apie 10–12 min. Masė turi šiek tiek sutirštėti, o tada ją supilkite į kitą indą – įdėkite vanilės ekstrakto ir gerai išmaišykite.

Indą uždenkite ir palikite 6 val. šaldytuve arba palaikykite jame visą naktį. Išėmę, suplakite plaktuvu ir dar bent porai valandų įdėkite į šaldiklį.

„Šie naminiai ledai patys skaniausi po poros dienų šaldymo. O ir pats receptas yra atviras eksperimentams. Pieną ir grietinėlę galima keisti mėgstamais produktais be laktozės, o medų – klevų sirupu. Bet kuriuo atveju rezultatas pavyks toks pat gardus: šie ledai tikrai pretenduos tapti mėgstamiausiais ne tik vasarą“, – sako B. Baratinskaitė.

Kakaviniai ledai su pistacijomis ir bananais

Reikės:

poros didelių bananų,

saujos išlukštentų pistacijų,

saujos juodųjų serbentų,

1 šaukšto ekologiškos kakavos.

Bananus nulupkite, supjaustykite ir per naktį palaikykite šaldiklyje. Tuomet bananus sudėkite į galingą smulkintuvą, kuris būtų skirtas ledui smulkinti, antraip šaldyti vaisiai gali jį sulaužyti. Sutrinkite vieną bananą, įberkite pistacijas, serbentus ir vėl sutrinkite. Masę atidėkite ir tuo metu smulkintuve sutrinkite antrą bananą bei kakavą. Abi ledų mases sudėkite į dubenėlį ir ragaukite.

Tiems, kas šiuos gaiviuosius desertus mėgsta vaisinius, verta išbandyti šerbetą.

Tokiems ledams reikės:

3 puodelių šaldytų ir paruoštų braškių,

pusės puodelio agavų sirupo,

3 šaukštų šviežiai spaustų citrinos sulčių.

„Visus šiuos ingredientus suplakite smulkintuvu, išmaišykite iki vientisos tirštos masės, supilkite į formeles, įbeskite pagaliukus ir sudėkite bent 4 valandoms į šaldiklį. Išėmę galėsite mėgautis nepaprasto skonio ledų šerbetu, kuris užkariaus kiekvieno – tiek mažojo, tiek suaugusiojo smaližiaus širdis“, – šypsosi maisto gamybos ekspertė.