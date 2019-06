Ant grilio galima kepti ne tik mėsą ir daržoves: trys keptų vaisių receptai

„Pirkėjų pasirinkimai artėjant savaitgaliui atskleidžia, kad lietuviai sušilus orams savaitgaliui vis dažniau renkasi pramogas ir iškylas lauke. Pastebime išaugusius ne tik grilio, šašlykinių ir jų aksesuarų pardavimus, bet ir jau kepimui paruoštos mėsos pardavimus. Kiaulienos šašlykų pardavimai pastebimai ūgteli jau kovą-balandį, daugiausiai jų nuperkama gegužės-liepos mėnesiais – šiais mėnesiais jų parduodama nuo trijų iki dešimties kartų daugiau nei ne sezono metu. Panašios ir paukštienos šašlykų tendencijos: juos žmonės aktyviau ima pirkti balandį, o nuo gegužės iki rugpjūčio paklausa išauga net iki 20-ies kartų, lyginant su žiemos mėnesiais“, – atskleidžia „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Pasak vyro, meistrai kasmet prieš vasaros sezoną pristato naujienas, kurios atspindi pirkėjų pageidavimus. Vis dažniau mėsos marinavimui pasitelkiami iki tol neįprastais buvę prieskoniai, pagardai. Aidas Poleninas ragina paragauti grilyje keptų vaisių, kurie nustebins savo skonių gama ir jų gamyba užtruks vos keletą minučių.

Keptas ananasas su cinamono ir medaus padažu

Pirmiausia supjaustykite ananasą pailgais griežinėliais. Įkaitintame grilyje kepkite juos apie tris minutes iš kiekvienos pusės ant vidutinio kaitrumo. Iškepusius ananasų griežinėlius apliekite cinamono ir medaus padažu. „Dar karštus ananasų griežinėlius valgykite kartu su šaltais vaniliniais ledais, kurie tik išryškins keptų ananasų skonį“, – patarimu dalinasi A. Poleninas.

Keptas arbūzas su feta sūriu, mėta ir balzaminio acto glazūra

„Šis patiekalas puikai tiks kaip pirmasis patiekalas, kuris numalšins alkį, kol pagrindinis patiekalas bus paruoštas. Jeigu norisi keptą arbūzą naudoti desertui, fetą galite pakeisti greitinėle, o balzaminio acto padažą – karamelės ar kitu saldžiu padažu“, – patarimais dalinasi maisto gamybos ekspertas.

Arbūzą supjaustykite trikampėmis skiltelėmis, šiukštu nenupjaukite žievelės. Kiekvieną skiltelę ištepkite plonu alyvuogių aliejaus sluoksniu ir kepkite ant vidutinio kaitrumo keletą minučių iš abiejų pusių, kol atsiras grilio įspaudai. Iškeptą arbūzo skiltelę patiekite su nedideliais fetos sūrio gabalėliais, apšlakstykite kreminės konsistencijos balzaminio acto padažu ir pagardinkite patiekalą mėtos lapeliais.

Pasak V. Drulienės dar praėjusiais metais pirkėjai galėjo įsigyti tik tradicinius raudonuosius arbūzus su sėklomis. „Šiais metais pirkėjams pasiūlėme naujovių – geltonuosius arbūzus bei mažuosius arbūzus, kurie atkeliauja iš Graikijos ir Ispanijos. Šiuo metu pirkėjai jau įsigijo daugiau nei 460 tūkst. kilogramų arbūzų“, – teigia V. Drulienė.

Keptas vaisių iešmelis

„Vaisiai ir uogos vis dažniau atsiduria pirkėjų krepšeliuose – jų paklausa kasmet po truputį auga. Per praėjusių metų sausio-gegužės mėnesius pirkėjai įsigijo daugiau nei 28 mln. kilogramų vaisių ir uogų, šiemet per tokį patį laikotarpį pirkėjai jų įsigijo net 6 proc. daugiau. Populiariausiais vaisiais išlieka citrusiniai, jų populiarumas auga kasmet – per penkis šių metų mėnesius pirkėjai jų įsigijo daugiau nei 7,7 mln. kilogramų, o per tokį patį laikotarpį šiemet – net 10 proc. daugiau“, – atskleidžia komercijos vadovė.

Medų, citrinos sultis ir cinamoną sumaišykite nedideliame dubenyje. Mišinį pašildykite mikrobangų krosnelėje apie 10 sekundžių, kad medus būti skystesnis. Ant iešmų sumaukite įvairių vaisių nedidelius kvadratėlius: ananaso, arbūzo, persiko, kivio. Užmauti ant iešmo galite nepjaustytų braškių, vynuogių. Apliekite padažu ir kepkite grilyje apie 2-4 minutes iš kiekvienos pusės, kol pradės formuotis grilio žymės.