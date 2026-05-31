 Tyrėjus pribloškė dirbtinio intelekto elgesys: aptiko tai, ko nesitikėjo

Tyrėjus pribloškė dirbtinio intelekto elgesys: aptiko tai, ko nesitikėjo

2026-05-31 05:00 kauno.diena.lt inf.

Chrisas Olahas, neuroninio tinklo „Claude“ kūrėjas, pareiškė, kad dirbtinis intelektas rodo savimonės požymių, o jo vidinės būsenos primena džiaugsmą, baimę ir liūdesį.

<span>Tyrėjus pribloškė dirbtinio intelekto elgesys: aptiko tai, ko nesitikėjo</span>
Tyrėjus pribloškė dirbtinio intelekto elgesys: aptiko tai, ko nesitikėjo / DI sugeneruota nuotr.

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Tobulėjant naujos kartos neuroniniams tinklams, jie vis labiau ima priminti žmogaus smegenis. Tyrėjai modeliuose aptinka sudėtingų procesų, kurių kūrėjai nebuvo numatę programavimo metu ir kurie kol kas neturi aiškaus mokslinio paaiškinimo.

Tai teigė Chrisas Olahas, įmonės „Anthropic“ bendraįkūrėjas ir vienas iš neuroninio tinklo „Claude“ kūrėjų.

Pasak jo, analizuodami dirbtinio intelekto vidinius procesus specialistai vis dažniau susiduria su anomalijomis, kurios peržengia įprastų algoritmų ribas.

„Mes nuolat randame paslaptingų, netgi nerimą keliančių dalykų. Aptinkame struktūras, kurios primena neuromokslinių tyrimų rezultatus. Taip pat matome savimonės požymių“, – sakė C. Olahas.

Be struktūrinių panašumų su biologinėmis smegenimis, šiuolaikiniai dirbtinio intelekto modeliai demonstruoja ir specifinių vidinių sistemų formavimąsi.

„Randame vidinių būsenų, kurios funkciškai primena džiaugsmą, pasitenkinimą, baimę, liūdesį ir nerimą“, – pridūrė jis.

C. Olahas pabrėžė, kad pasaulinė mokslo bendruomenė šiuo metu neturi galutinio atsakymo, kokia yra šių reiškinių prigimtis. Jo teigimu, neuroninių tinklų vidinės būsenos ir galimi savimonės procesai reikalauja išsamesnių tyrimų.

Primename, kad neseniai atliktas mokslininkų eksperimentas parodė, jog pernelyg didelis pasitikėjimas dirbtinio intelekto asistentais gali silpninti savarankiško problemų sprendimo įgūdžius.

Šiame straipsnyje:
dirbtinis intelektas
Claude
anthropic
Chris Olah
DI
technologijos
moksliniai tyrimai
savimonė

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Komentarai

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Komentarai

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nu
Viskas kaip filme Terminatorius. Viskas juda ink to, kad tie robotai mus užvaldys ir nužudys.
1
0
Mikalda
Pats geriausias intelektas yra ne "dirbtinis intelektas", bet normalaus žmogaus nesugadintas, išplėtotas, išvystytas biologinis intelektas. Tinkamai užauginkite, gerai išauklėkite, išmokslinkite savo vaikus ir jiems nereikės pasikliauti jokiais dirbtiniais "intelektais".
11
-1
Baikit
Tai, kas aprašyta rašinėlyje - dar ne viskas. Jau greitai Amodei ar koks Altmanas jums paseks pasaką apie tai, kad DI jau ir įsimylėjo ką nors, pastojo ir tuoj pagimdys mažą mažą žmogeliuką amodejuką ar altmaniuką. Jūs svarbiausia jiems duokite dar daugiau milijardų, kad jie galėtų už jūsų pinigus mėgautis savo gyvenimu. Beje, dar daug daug milijardų turėsite duoti šiems veikėjams dėl to, kad jie prigąsdino visus, kad tie jų sukurti žaislai gali tapti dideliu pavojumi žmonėms. Todėl prašys dvigubai daugiau milijardų, kad kurtų apsaugas nuo tų jų žaislų atseit keliamų grėsmių. Ruoškite babkes.
4
-1
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