Tobulai užfiksuotos akimirkos: patiks ne tik Y kartos atstovams

1. Veiksmo kameros – aktyviam laisvalaikiui

Pastaruoju metu veiksmo kameras renkasi ne tik ekstremalaus sporto entuziastai, bet ir keliautojai, vlogeriai ar kiti, ieškantys įdomesnių, aukštos kokybės unikalių vaizdų.

Prekybos tinklo „Senukai“ vaizdo ir garso technikos specialistė Benita Antanaitytė pataria – įsigyjant veiksmo kamerą, atkreipkite dėmesį bent į kelis svarbiausius techninius rodiklius: „Visuomet pasižiūrėkite į skaičių, nurodantį, kiek kadrų per sekundę kamera gali užfiksuoti. Tai – vadinamasis FPS rodiklis. Kuo jis aukštesnis, tuo nufilmuotas vaizdas bus sklandesnis. Be to, didesnis FPS leis kokybiškai kurti video klipus sulėtinto vaizdo (slow motion) režimu.“

Kitas svarbus rodiklis – kameros atsparumas vandeniui. Aktyviam laisvalaikiui skirtos kameros leidžia filmuoti ir pakankamai giliai – dažnai su ja panirti po vandeniu galima net iki 11 metrų. O naudojant specialius vandeniui atsparius dėklus – net iki 60 metrų gylio. Todėl šią vaizdo fiksavimo techniką naudoja ne tik mėgėjai, bet ir profesionalūs nardytojai.

„Renkantis veiksmo kamerą, įvertinkite ir kameros naudojamas stabilizavimo technologijas, galimybę filmuoti skirtingais režimais, valdymo galimybes bei atsparumą sutrenkimams, šalčiui ir net dulkėms. Taip užsitikrinsite, kad kamerą su savimi galėsite vežtis visur, net ir į ekstremaliausias keliones“, – sako specialistė.

2. Technologijų asams – naujausi dronų modeliai

Norintiems užfiksuoti įspūdingus renginių ar asmeninių švenčių vaizdus iš oro, B. Antanaitytė rekomenduoja išbandyti vis labiau populiarėjančius dronus. Gamintojai juos nuolat tobulina, tad net ir išrankiausi klientai gali rasti jų poreikius puikiai atitinkančią techniką. Šiuo metu itin mėgstami dronai su integruota kamera, galintys įamžinti panoraminius ar gamtos vaizdus.

Specialistė pastebi, kad renkantis tokio tipo droną, svarbu įvertinti ne tik jo baterijos tipą, skrydžio trukmę, valdymo spindulį, bet ir drone integruotos kameros raišką, atminties dydį bei prietaiso svorį. „Siekiant įamžinti itin aukštos kokybės kadrus, patariama rinktis kuo didesne raiška filmuoti gebantį droną. O jei jis ore galės išsilaikyti bent apie pusvalandį – jūs mėgausitės ir nepertraukiamai užfiksuotomis savo pramogų, švenčių akimirkomis“, – atkreipia dėmesį B. Antanaitytė.

Tuo tarpu tiems, kurie jau turi savo veiksmo kamerą, specialistė siūlo kitą spendimą – rinktis droną su atskiru laikikliu kamerai. „Tokiu atveju, turimą kamerą tvirtindami prie drono, nepamirškite ir papildomo stabilizatoriaus, padėsiančio užtikrinti, kad kamera ore nejudėtų, o vaizdas būtų ryškus.“

3. Siekiantiems aukščiausios kokybės – profesionalūs vaizdo stabilizatoriai

Tiems, kurie mėgsta filmuoti daug judant, B. Antanaitytė pataria pasidomėti itin išmaniaisiais stabilizatoriais, kurie leidžia valdyti fotokameras viena ranka ir tuo pačiu gali mėgautis visiška laisve nesibaimindami dėl filmavimo kokybės išlaikymo.

„Tokio tipo stabilizatoriai paprastai yra itin galingi ir patvarūs. Pavyzdžiui, šios priemonės pagalba galėsite fiksuoti net iki 75km/h greitį – tai pravers užsiimant kalnų slidinėjimu ar kitu sportu, kuriame greitis – neatsiejama dalis. Renkantis vaizdo stabilizatorių, reiktų įvertinti ir jo paties svorį, valdymo patogumą bei papildomas funkcijas, leidžiančias filmuoti skirtingais režimais“, – sako B. Antanaitytė.

Specialistės teigimu, vis tik renkantis stabilizatorių bene svarbiausia – tinkamai įvertinti savo poreikius. „Jei daugiausiai fotografuojate ir filmuojate telefonu, jums užteks patvaraus ir funkcionalaus mobiliojo telefono stabilizatoriaus, skirto kurti asmenukes ar trumpus vaizdo siužetus. Tuo tarpu itin išmanius, intuityvius trijų ašių vaizdo stabilizatorius patariama rinktis tiems, kuriems vaizdo įrašų kūrimas yra kasdienybė ir gyvenimo būdas“, – pasakoja specialistė.

4. Nekantriems ir madingiems – momentiniai fotoaparatai

Nostalgija, nekantrumas ir mada – taip aiškinamas pastaraisiais metais šoktelėjęs momentinių fotoaparatų populiarumas. Tokius stilingus fotoaparatus, kurie atspausdina vintažines mažas nuotraukėles, dažnai galime išvysti vestuvėse, gimtadieniuose ar smagiuose draugų susibūrimuose.

Specialistės teigimu, momentinius fotoaparatus dažniausiai renkasi tie, kurie nori fiksuoti emocijas ir unikalius, programėlių nepagražintus kadrus. Anot jos, didžiausias tokio fotoaparato privalumas – popierinės nuotraukos, kurias galima peržiūrėti praėjus vos kelioms akimirkoms nuo mygtuko paspaudimo, kai tuo tarpu dauguma telefonais užfiksuotų kadrų taip ir lieka skaitmeninėse laikmenose.

B. Antanaitytė pastebi, kad tokie fotoaparatai atlieka ne tik akimirkos įamžinimo funkciją: „Momentiniai fotoaparatai palyginti nedideli – juos galima nešiotis tiesiog rankinėje ar, skubant į miestą, įsidėti į kišenę. Be to, juos galima rinktis iš daugybės skirtingų spalvų, derinant prie savo stiliaus ar nuotaikos.“ Tad momentiniai fotoaparatai gali būti ir puikia įvaizdžio dalimi, stilinga detale.