Telefonas jūsų nesiklauso: tai, ką jis iš tikrųjų daro, yra kur kas blogiau

Nors slaptas mikrofonas atrodo logiškas paaiškinimas, tai sunkiai įmanoma, rašo „Futura Sciences“. Kibernetinio saugumo tyrėjai, išanalizavę daugiau nei 17 tūkst. „Android“ programėlių ir ieškoję neteisėto mikrofonų aktyvavimo, nerado jokių slaptų garso įrašų.
Nuolatiniam garso srautiniam perdavimui reikia maždaug 130 megabaitų duomenų vienam vartotojui per dieną. Globaliu mastu toks duomenų vartojimas ir baterijos eikvojimas sukeltų aiškiai pastebimus šuolius tinklo žurnaluose.
„Apple“, „Google“ ir „Meta“ aiškina, kad nenaudoja mikrofono duomenų reklamos taikymui. Net kai „Apple“ taikiai išsprendė ieškinį dėl atsitiktinių „Siri“ įrašų, bylos dokumentai patvirtino, kad garso duomenys niekada nebuvo naudojami rinkodaros profiliams kurti ar parduoti trečiosioms šalims.
Klausytis nebūtina
Tiesa pasirodo esanti labiau nerimą kelianti nei slaptas klausymasis: algoritmai išmoko taip tiksliai analizuoti skaitmeninį elgesį, kad slapta klausytis tiesiog nebūtina.
Šiuolaikinis reklamos profilis remiasi vietos duomenų, naršymo istorijos, pirkimų įrašų ir socialinių ryšių matrica. Jei praleidžiate dieną su draugu, kuris neseniai ieškojo konkrečios atostogų vietos, geolokacijos paslaugos užfiksuoja, kad jūsų įrenginiai susikirto. Reklamos tinklas, remdamasis šiuo atitikimu, nustato socialinį ryšį ir siunčia jums atitinkamus skelbimus.
Tikslinė paieška atrodo kaip pasiklausymo rezultatas, tačiau iš tikrųjų tai tėra duomenų rinkimo šalutinis produktas.
Psichologai nurodo dažnio iliuziją arba Baaderio-Meinhofo reiškinį, kad paaiškintų, kodėl šis įsitikinimas išlieka. Bet kurią dieną vidutinis vartotojas nepastebėdamas peržiūri šimtus skelbimų. Kai tik garsiai aptariate produktą, jis patenka į jūsų aktyviąją sąmonę. Kai pamatote reklamą, tai atrodo keista, nes jūsų smegenys staiga susikoncentruoja į tai, kad ją pastebėtų. Tikslinė auditorija yra apskaičiuojama, tačiau ji remiasi statistika, o ne įjungtu mikrofonu.
Išimtiniai atvejai
Nors telefonai neįrašo privačių pokalbių, rinkodaros pramonė išbandė alternatyvius garso sekimo metodus.
Tam tikri mobilieji žaidimai prašo leidimo naudotis mikrofonu, kad fiksuotų specifinius akustinius pėdsakus iš televizijos reklamų, o ne žmogaus kalbą. Tai leidžia prekių ženklams vienu metu rodyti suderintus skelbimus vartotojo telefone su tiesiogine transliacija.
Pavyzdžiui, „Cox Media Group“ pristatė „Active Listening“ programinę įrangą, kuri gali sekti aplinkos garsą naudojant išmaniuosius įrenginius. Tai iškart sukėlė neigiamą reakciją, tad technologijų platformos „Google“ ir „Meta“ viešai atsiribojo ir paneigė bet kokią integraciją su šia programine įranga.
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