„Xiaomi Mi A3“ apžvalga: ekspertai atkleidė, kuo išsiskiria šis išmanusis telefonas

Šių metų vasarą „Xiaomi“ pristatė „Mi A3“ telefoną, kuris dalyvauja „Android One“ programoje. Šis telefonas yra be įprastos „MIUI“ sąsajos ir turi švarią „Android“ operacinę sistemą. Įrenginys pasižymi triguba kamera su dirbtinio intelekto funkcijų palaikymu, talpia ir ilgai veikiančia baterija. Šioje apžvalgoje Varle.lt telefonų specialistai pasakoja apie visus „Mi A3“ privalumus ir trūkumus išsamiau.

„Xiaomi Mi A3“ dizainas: stiklas iš visų pusių

Vertėtų pabrėžti, kad į senus „Mi A1“ ar „Mi A2“ modelius apžvalgos herojus nėra panašus. Dabar jis turi ne metalinį, o stiklinį korpusą, kurį dengia „Gorilla Glass 5“ stiklas, todėl jeigu jums yra tekę rankose laikyti „Xiaomi Mi 8“ ar „Mi 9“ modelius, laikydami šį įrenginį, patirsite panašius jausmus. Naujasis vidutinės klasės išmanusis tikrai atrodo kaip „Xiaomi“ flagmanas. Jis gražus ir blizgantis. Žinoma, jis labai greitai ir lengvai renka pirštų antspaudų žymes, tačiau taip jau yra, kad gražus dizainas reikalauja aukų.

Didelis „Xiaomi Mi A3“ ekranas

Išmanusis telefonas turi didelį 6,01 col. įstrižainės ekraną, kurį juosia labai ploni šoniniai rėmeliai, tačiau neįmanoma neatkreipti dėmesio į pakankamai storą apatinę dalį. Viršutinėje ekrano dalyje puikuojasi pakankamai tvarkinga lašo formos priekinės kameros išpjova.

„Mi A3“ turi AMOLED HD+ ekraną, todėl jei turite erelio regėjimą, norėdami tikrai galėsite įžvelgti atskirus pikselius, o šriftai ir vaizdai nedžiugins aukšto lygio tikslumu. Gaila, kad nėra paruoštų spalvų profilių, todėl parinkti savo nustatymus vaizdams nepavyks, šiaip vaizdo ekrane spalvos yra sodrios ir pasižymi puikiu kontrastu. Kaip ir galinį dangtelį, ekraną dengia „Gorilla Glass 5“ stiklas. Ši danga nuo įbrėžimų apsaugo ne itin efektyviai, todėl Varle.lt specialistai siūlo iškart įsigyti apsauginį stikliuką ekranui.

Į ekraną integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas

Išmaniųjų telefonų su į ekraną integruotu pirštų antspaudų skaitytuvu kol kas nėra daug, nors ši funkcija tikrai įdomi: prisilietei pirštu prie telefono ekrano ir jis atrakinamas. Todėl nereikia pirštais ieškoti skaitytuvo galinėje korpuso dalyje, nes dabar tvarka tokia: paėmus telefoną, pirštų antspaudų skaitytuvo sritis ekrane yra apšviečiama ir iškart aišku, kur reikėtų paspausti. Tiesa, reikia turėti omenyje tai, kad ekraną liesti reikia būtent toje griežtai apibrėžtoje vietoje, o atrakinimo greitis tokio skaitytuvo nėra pats didžiausias. Todėl šioje srityje dar yra kur tobulėti. Iš tikrųjų tuo pirštų antspaudų skaitytuvu galima nesinaudoti, nes „Mi A3“ taip pat siūlo atrakinimo veidu funkciją. Tiesa, tai nėra pats patikimiausia būdas ir apie tai net įspėja pats išmanusis telefonas nustatymų metu, tačiau taip atrakinimas vyksta kur kas sparčiau ir net tamsus paros laikas jam ne kliūtis.

Daugiau kamerų ir pikselių

„Xiaomi Mi A3“ turi tris kameros modulius: 48 Mpx, 8Mpx ir 2 Mpx. Pagrindinė kamera pagal nutylėjimą fotografuoja 12 megapikselių raiškoje, todėl Varle.lt specialistai rekomenduoja neeksperimentuoti ir pasilikti prie šio nustatymo. Vertėtų paminėti, kad telefonas moka apjungti keturis pikselius į vieną tokiu būdu padidinant nuotraukų kokybę. Kalbant apie papildomus kameros režimus vertėtų paminėti dirbtinio intelekto funkciją, kuri poroje su HDR suteikia kadrams daug sodrumo ir padidina kontrastą. Galima naudoti priartinimą, tačiau jis ne optinis, o skaitmeninis, todėl naudotis juo ne itin įdomu. Plačiakampė kamera yra puikus sprendimas kūrybiniams kadrams.

Šis telefonas turi net 32 Mpx kamerą, tačiau taip pat siūloma nesivaikyti šių skaičių, o pasilikti prie 8 Mpx ir mėgautis tikrai kokybiškomis asmenukėms. Pretenzijos kamerai ir fotografavimo kokybei čia pakankamai standartinės: trūkumai išlenda prasto apšvietimo sąlygomis. Fotografuojant tamsiuoju paros metu nuotraukose atsiranda triukšmas ir kenčia detalumas. Kadangi optinio vaizdo stabilizavimo čia nėra, telefonas šią problemą sprendžia programiniu būdu: padidina ISO ir pasirenka ilgą išlaikymą.

Našumas

Šio telefono išskirtinumas yra tai, kad tai – „Xiaomi“, tačiau be įprastos „MIUI“ sąsajos. Viena vertus, tai yra privalumas, nes gauname tokią „Android“ sistemą, kokią ją sugalvojo „Google“. Tačiau gali būti ir kita medalio pusė, t. y. „švari Android“ sistema po „MIUI“ sąsajos kai kuriuos naudotojus gali nuvilti savo lakoniškomis galimybėmis.

„Xiaomi Mi A3“ pasižymi įdomiomis charakteristikomis. Čia rasime dar pakankamai naują „Qualcomm Snapdragon 665“ procesorių ir sparčią UFS 2.1 atmintį. Išmanusis veikia nepaprastai sparčiai ir sklandžiai. Žaidimų našumui priekaištų nėra. Vidutiniai nustatymai leis žaisti praktiškai visus sudėtingus žaidimus. Korpusas visiškai neįkaista.

Naudotojai gali rinktis 64 GB arba 128 GB atminties modelius. Abu variantus gamintojas aprūpino 4 GB RAM. Yra galimybė išplėsti saugyklos dydį microSD atminties kortelės dėka, tačiau tokiu atveju teks išimti antrą SIM kortelę.

„Mi A3“ turi mono garsiakalbį, kuris yra itin garsus ir švariai atkuria melodijas. Ausines prie telefono galima prijungti naudojantis tiek „Bluetooth“, tiek per 3,5 mm jungtį. Galimybė rinktis visada gerai. Laukėte NFC? Deja, šios funkcijos čia nėra, o visa kita savo vietose: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, du lizdai SIM kortelėms ir net išlikęs FM radijas. Taip pat telefonas turi infraraudonųjų spindulių jungtį. Tai tikrai naudinga funkcija, kuri leidžia „Xiaomi Mi A3“ paversti nuotoliniu televizoriaus ar kondicionieriaus valdymo pultu.

Baterija

Šis telefonas yra aprūpintas 4030 mAh baterija su greitojo įkrovimo „Quick Charge 4.0“ funkcija. Tiesa, komplektacijoje yra standartinis maitinimo adapteris be greitojo įkrovimo funkcijos. Tokį reikėtų pirkti atskirai. Komplektacijoje esantis maitinimo adapteris įkrauna telefoną iki 30 proc. per pusvalandį, o greitojo įkrovimo funkcijos dėka per tą laiką galima pasiekti 50 proc.

Pasak Varle.lt telefonų specialistų, „Xiaomi A“ serijos išmanieji telefonai visada išsiskyrė puikiais autonominio veikimo rezultatais ir „Mi A3“ netapo išimtimi. Pilnai įkrautos baterijos visada užtenka parai jei telefonu nesinaudojama labai aktyviai ir nežaidžiama žaidimų be pertraukos. Naršant internete „Mi A3“ baterija išsilaiko daugiau nei 12 val., o atkuriant vaizdo įrašus – daugiau nei 21 val.

Apibendrinimas

„Xiaomi“ turi daug puikių ir vienas į kitą panašių telefonų. Šio gamintojo pasiūloje rasime ir tikrus rinkos hitus, ir biudžetinius sprendimus. „Xiaomi Mi A3“ turi stilingą korpusą, puikų našumą, neblogą kamerą ir gerą baterijos autonominį veikimą. Tačiau čia nėra NFC, o integruotas į ekraną pirštų atspaudų skaitytuvas veikia ne itin gerai. Tikrai norėtųsi išskirti kokią nors originalią „Mi A3“ savybę, tačiau kitų modelių fone jis neišsiskiria ypatingais talentais. Todėl jeigu jums reikalingas „Xiaomi“ išmanusis telefonas su puikiais parametrais ir be „MIUI“ sąsajos, būtinai atkreipkite dėmesį į šį modelį.