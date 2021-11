Stebina šešiametės svajonė – nori sukurti vakciną, kuri žmones apsaugotų nuo visų pasaulio ligų

Eksperimentų, mokslo ir išradimų kupinas pasaulis Eliją Sofiją žavi jau nuo pat mažens. Pasak mergaitės tėčio Mariaus, jos smalsumą ir susidomėjimą įvairiais eksperimentais jiedu su žmona pastebėjo dar prieš mažajai svajotojai pradedant lankyti vaikų darželį. Norėdami suteikti atžalai visas galimybes kurti bei eksperimentuoti, Elijos Sofijos tėvai ieškojo įvairios medžiagos, laisvalaikio praleidimo būdų, kartu skaitė knygas, atliko įvairius bandymus, konstravo, žiūrėjo mokslo laidas.

Šiandien mažąją svajotoją labiausiai įkvepia žinomi pasaulio mokslininkai ir jos pačios susikurta gyvenimo filosofija. Pasak jos, reikia sveikai maitintis, gyventi ir daug knygų skaityti, kad būtum protingas.

Laidos filmavimo metu Elija Sofija pademonstravo eksperimentą, per kurį įdėtas į vandenį piniginis bloknotas nesušlapo! Be to, atlikdama bandymą, jaunoji mokslininkė išsamiai papasakojo ir tai, kaip apskritai veikia fizikos dėsniai. Tad visai nenuostabu, kad Elija Sofija taip nuoširdžiai domisi mokslo pasauliu ir ateities svajonę sieja būtent su juo – svajoja sukurti vakciną, kuri apsaugotų žmones nuo visų pasaulio ligų! Po viso to, ką pamatė ir išgirdo, laidos vedėjas Vaidotas nebeturėjo nė menkiausios dvejonės, kad užaugusi Elija Sofija tikrai įgyvendins tokį kilnų troškimą. Juk ne veltui sakoma, kad tai, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi, o mažosios svajotojos žinios ir įgūdžiai jau dabar palieka didžiulį įspūdį.

Norėdamas dar labiau motyvuoti Eliją Sofiją atkakliai siekti savo tikslų, laidos vedėjas pakvietė mergaitę apsilankyti Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto laboratorijoje. Juos pasitiko ne tik doktorantai, bet ir nuo vaikystės pati svajojusi tapti mokslininke chemijos mokslų daktarė Ieva. Būsimai mažajai mokslininkei Ieva papasakojo savo istoriją, tai, kas padėjo pasiekti aukštumų mokslo srityje, pakvietė laidos heroję kartu atlikti labai įdomių, dar niekada nebandytų eksperimentų.

„Svajoja vaikai“ laida – šį sekmadienį 9.30 val. per LRT televiziją.