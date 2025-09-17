Pavojai internete: įvardijo, kokių programėlių neturėtų būti vaikų telefonuose

Daugiau šia tema kalbėjo kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskienė.
– Jūs pritartumėte mobiliųjų telefonų draudimui mokyklose? Kokie būtų argumentai?
– Vienareikšmiškai taip. Visų pirma ne tik kaip kibernetinio saugumo ekspertė čia įžvelgiu daug grėsmių vaikams dėl telefono naudojimosi mokyklose, bet lygiai taip pat kaip ir mama. Pati turėdama du vaikus labai aiškiai matau to problematiką mokyklose, tikrai esu už šią iniciatyvą.
– Kokios bendravimo programėlės neturėtų būti vaikų telefonuose jokiu būdu ir kuo jos yra nesaugios mūsų vaikams?
– Visų pirma, reikėtų tėvams labai atidžiai peržiūrėti tai, kas yra vaikų telefonuose. Jeigu vaikai naudojasi abipusio šifravimo programėlėmis, ką mes žinome – kai šifravimas vyksta nuo gavėjo iki siuntėjo, ta informacija negali būti tikrinama netgi teisėsaugos institucijų, norint apsaugoti vaikus. Tai iš tikrųjų tokios programėlės vaikų telefonuose yra didelė raudona linija.
– Ar galite jas įvardinti?
– Pavyzdžiui, „Signal“, „Telegram“ arba „WhatsApp“. Tai yra programėlės, kurios pilnai iššifruoja pokalbius. Čia jau yra problema. Jeigu vaikai naudojasi, sakykime, „Snapchat“ arba „Roblox“ komunikacijos priemone, kur nėra taikomas toks šifravimas, ir iš tų programėlių vaikai yra bandomi persivesti į tokias, šifravimą turinčias programėles. Tai tėvams turėtų signalizuoti tikrai labai aiškiai, kad reikia imtis papildomų atsargumo priemonių.
– Tas pats „Roblox“ Turkijoje, berods, yra visiškai uždraustas.
– Taip, ir ne tik Turkija – kitos šalys apie tai diskutuoja. Pranešimų skaičius apie galimą vaikų išnaudojimą „Roblox“ platformoje 2019 metais buvo, berods, vos virš 600, o 2024 metais išaugo iki 24 tūkst. Tai yra šuolis. Tai yra šuolis, į kurį visi tėvai, visos valstybės turi atkreipti dėmesį.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kartais, ko gero, ne vien tik tam tikrų programėlių turėjimas, bet ir tai, kam jos naudojamos, lemia, ar yra saugu, ar nesaugu. Kaip patikrinti, kuo domisi vaikas internete? Galima spręsti pagal tai, kokį srautą generuoja, sakykime, tam tikros programėlės?
– Yra labai paprastas būdas – atsisėsti kartu su vaiku šalia ir pažiūrėti, ką jis veikia. Mes labai gerai žinome, kad socialiniuose tinkluose algoritmų srautas yra labai valdomas. Galime vos per keletą minučių pamatyti, kuo mūsų vaikai domisi ir ką jie žiūri, nes algoritmas išmeta būtent tokį turinį, kokiu dažniausiai domisi mūsų vaikai. Kartais tam užtenka skirti bent po keletą minučių per savaitę, kad atsisėstume su vaiku ir pamatytume tai, kuo jis domisi internete. Tada turėsime labai aiškų kelrodį, kur turėtume judėti. Ne paslaptis, kad „TikTok“ ir kitų socialinių platformų srautas nėra tinkamas vaikams, ypač jaunesnio amžiaus, ir tikrai gali būti žalojantis.
– Kaip reikėtų elgtis tėvams, jeigu jie mato algoritmus, kurie kelia nerimą, ir programėles vaikų telefonuose? Kiek čia galima demokratiškai elgtis, o kur tos demokratijos jau nereikia?
– Taip, tarp demokratijos ir tų draudimų visą laiką ta riba yra nelabai aiški ir prieštaringa. Pavyzdžiui, Australijoje jau yra uždrausta vaikams iki 16 metų naudotis socialiniais tinklais. Tai grįsta tyrimais, kad juose yra labai daug žalingo turinio, vaikų išnaudojimo. Jeigu leidžiame vaikams, tarkime, iki 13 metų, su tėvų sutikimu (kas, sakykime, yra priimtina pas mus, ir daugelis vaikų tikrai turi socialinius tinklus), tai mes tuomet turime turėti prisijungimus prie tų platformų ir stebėti, ką jie veikia, su kuo susirašinėja. Jeigu mes patys priimame sprendimą leisti naudotis socialiniais tinklais, privalome ir kontroliuoti. Galima sekti vaikų ekrano laiką, galima įdiegti tam tikras kontrolės priemones, kurios tikrai yra būtinos.
Įvairūs ženklai gali indikuoti seksualinį išnaudojimą ar tam tikrą seksualinį bendravimą tarp vaikų.
– Vaikų susirašinėjimas kartais gali būti tam tikras kodas, kurį reikia perprasti. Širdelės spalva gali reikšti absoliučiai skirtingus dalykus. Ką apie tai reikėtų tėvams žinoti?
– Pirmiausia reikėtų domėtis, ką reiškia tas žodynas, iššifruoti tam tikrus žodžius. Aš savo „Instagram“ paskyroje dalinuosi naudinga informacija. Pirmiausia mums reikia bandyti suprasti jų kalbą – kuo jie kalba, kaip bendrauja. Patikėkite, tų slaptų žodžių ir frazių jų kalboje yra tikrai daug.
– Kokie jums yra žinomi tie ženklai, kurie mums galbūt atrodytų smagūs paveikslėliai, o iš tikrųjų ten gali būti ne visai gera prasmė paslėpta?
– Įvairūs ženklai gali indikuoti seksualinį išnaudojimą ar tam tikrą seksualinį bendravimą tarp vaikų. Viena iš statistikų rodo, kad pornografijos programos jau yra pasiekiamos 8-mečiams, ir jie ne tik jas aktyviai naudoja, bet ir dalijasi tarpusavyje ta medžiaga. Kai kurie jaustukai turi tam tikrą reikšmę, į kurią tėvams reikėtų labai atkreipti dėmesį, jeigu ji indikuoja, kad vaikai jau yra perėję į brandos lygį, kai galbūt dar nereikėtų.
– Jie jau turi savo kalbą. Tai, kas vienam gali atrodyti nekalta, jų žargonu gali turėti visai kitą prasmę.
– Taip, todėl reikia domėtis, šviestis, edukuotis ir kalbėtis su savo vaikais. Dar vienas labai svarbus aspektas, kurį noriu spėti paminėti – tai „Snapchat“ būtent realios vietos stebėjimas. Tėvai būtinai turi prisėsti ir patikrinti, ar jų vaikas nėra stebimas šių vartotojų realiu laiku, nes, deja, daugelis vaikų yra įjungę šią funkciją. Galima juos stebėti nuo kelionės iš mokyklos iki namų, jų gyvenamąją vietą, kur su draugais keliauja į parduotuvę apsipirkti. Mes turbūt suprantame, kaip tai yra pavojinga.
Naujausi komentarai