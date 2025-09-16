Pasaulinė meteorologijos organizacija: 2024 m. ozono skylė toliau traukėsi

2024 m. išmatuota ozono skylė buvo mažesnė ir už 1990–2020 m. vidurkį, rodo Jungtinių Tautų (JT) agentūros naujausia ataskaita, paskelbta Tarptautinės ozono sluoksnio apsaugos dienos proga.
PMO teigimu, tokį pokytį iš dalies lėmė gamtiniai atmosferos reiškiniai, kurie kasmet daro įtaką ozono skylės dydžiui.
Tačiau lemiamu veiksniu tapo tai, kad per pastaruosius dešimtmečius stipriai sumažėjo dėl žmogaus veiklos į atmosferą patenkančių medžiagų, kurios ardo ozono sluoksnį. Anksčiau jos naudotos gaminant šaldytuvus, oro kondicionierius, gaisro gesinimo putas ir plaukų laką.
Ozono sluoksnio apsaugos konvencijai – 40-imt
1985 m. buvo priimta Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos, o vėliau – Monrealio protokolas.
Pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenis, dokumentuose įtvirtintos nuostatos lėmė, kad palaipsniui buvo išgyvendinta daugiau nei 99 proc. reglamentuojamų ozono sluoksnį ardančių medžiagų, pavyzdžiui, chlorfluorangliavandenilių (CFC).
„Dėl to prognozuojama, kad iki šimtmečio vidurio atsistatantis ozono sluoksnis pasieks praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio lygį“, – teigiama PMO biuletenyje.
2022 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad visiško ozono sluoksnio atsikūrimo Arktyje galima tikėtis iki 2045 m., o Antarktidoje – iki 2066 m.
„Prieš keturiasdešimt metų šalys susitelkė ir žengė pirmąjį žingsnį ozono sluoksnio apsaugos link – vadovaudamosi mokslu ir vieningai veikdamos“, – sakė JT generalinis sekretorius António Guterresas.
„Vienos konvencija ir jos Monrealio protokolas tapo daugiašalės sėkmės simboliu. Šiandien ozono sluoksnis atsigauna. Šis pasiekimas mums primena, kad pažanga yra įmanoma, kai valstybės paiso mokslininkų įspėjimų“, – teigė jis.
Plonas ozono sluoksnis į Žemę praleidžia daugiau žalingų ultravioletinių (UV) Saulės spindulių, kurie gali sukelti kataraktą, odos pažeidimų ir vėžį.
