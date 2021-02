NVSPL pradeda tyrimus koronaviruso mutacijoms nustatyti

Pirmieji tyrimai šią savaitę bus atlikti Europos ligų ir kontrolės centro (ECDC) laboratorijoje, Kauno klinikose bei Santaros klinikose. Vilniaus universiteto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laboratorijos prie tyrimų prisijungs artimiausiu metu.

„Dar šią savaitę pirmuosius maždaug 200 sekoskaitos tyrimų planuoja atlikti ECDC ir Kauno klinikos. Kitos įstaigos šiuo metu intensyviai ruošiasi startui – diegia technologinius sprendimus savo laboratorijose, kurie reikalingi tokiems tyrimams atlikti, vyksta konstruktyvios diskusijos dėl tyrimų organizavimo, duomenų standartizavimo, imties sudarymo ir kt.“, – pranešime cituojamas NVSPL direktorius Danas Bakša.

Pasak laboratorijos, nacionaliniu mastu tokie tyrimai šalyje bus atliekami pirmą kartą.

„Tai yra didelė atsakomybė, bet tuo pačiu labai įdomus ir Lietuvai reikšmingas iššūkis, kurį įmanoma įgyvendinti tik veikiant kartu“ – sako NVSPL vadovas.

Šiuo metu planuojama, jog daugiausia viruso mutacijas nustatinės Santaros klinikos – per savaitę numatyta atlikti 384 tyrimus; Kauno klinikose planuojama atlikti po 96 sekoskaitos tyrimus per savaitę. Universitetų laboratorijose kol kas numatyta atlikti mažiau – po 24 tyrimus per dvi savaites.

Laboratorija šiuo metu sudarinėja sutartis su minėtomis įstaigomis, kuriose numatoma, kokiomis sąlygomis bus atliekami tyrimai, kaip už juos bus atsiskaitoma Valstybinės ligonių kasos patvirtintais įkainiais.