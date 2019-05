Naudinga: 4 išmanūs patarimai remontuojantiems namus

Ekspertas Arnoldas Lukošius pristato keletą naudingų programėlių, kurios padės sukurti svajonių namus.

1. Tikslūs brėžiniai – per kelias sekundes

Prieš imantis remonto, renovacijos ar net didesnių dekoravimo darbų, pradėti derėtų nuo tikslaus atnaujinamos erdvės plano. Pamirškite popierinius brėžinius – išmatuoti sienas, grindis bei sujungti atskirų kambarių planus į vieną galite naudodamiesi net 17 mln. vartotojų išbandyta programėle „Magic Plan“.

Aplikacija naudotis paprasta – telefonu nuskenavus pasirinktas erdves, programėlė vos per kelias sekundes detaliai išmatuos jų plotą, o jei reikės, apskaičiuos ir reikalingus dažų sienoms ar dangos grindims kiekius. Be to, kambarių planus galėsite redaguoti, sujungti, „apstatyti“ baldais ir net kurti jų 3D modelius.

2. Rožinė siena, geltona sofa, išgriauta pertvara... o kaip tai atrodys realybėje?

Svajojate perdažyti sienas arba išsirinkote naują baldų komplektą, tačiau sunku įsivaizduoti, kaip šie interjero pokyčiai atrodys realybėje? Išbandykite interjero dizaino programėlę „Homestyler Interior Design“.

Programėlėje tereikia nufotografuoti erdvę, kurią ketinate atnaujinti. Nuotraukoje galėsite keisti baldų kompoziciją, patiesti virtualius kilimus, įmontuoti lempas ar veidrodžius. Planus galima peržiūrėti ir 3D vaizdu, kuris padės apsispręsti, kurie interjero pokyčiai jums patinka. Programėlėje galima ne tik kurti savo namų dizainą, bet ir juo dalintis bei peržiūrėti kitų vartotojų sukurtas vizualizacijas.

3. Pritrūkus idėjų – įkvėpimo šaltinis

Įrenginėdami namus pritrūkote įkvėpimo? Pasitelkite į pagalbą vieną populiariausių interjero dizaino programėlių „Houzz“. Šioje savotiškoje duomenų bazėje rasite daugiau nei 18 mln. aukštos kokybės interjero ir eksterjero nuotraukų, 10 mln. namų apyvokos prekių ir daugiau nei 2 mln. patarti galinčių namų renovacijos specialistų.

Aplikacija leidžia dalinti savo namų dizaino nuotraukomis su artimaisiais, paprašyti patarimų plačios „Houzz“ bendruomenės, skaityti interjero dizainerių straipsnius ar peržiūrėti naudingus „Houzz TV“ vaizdo įrašus.

4. Išmanūs įrankiai telefone: nuo gulsčiuko iki metro

Jei statybų įkarštyje po ranka neturite gulsčiuko, problemos išvengti jums padės „iHandy Level“ aplikacija. Tai – itin tikslus virtualus gulsčiukas.

Šiuo išmaniu prietaisu, skirtu gulsčiai ar stačiai padėčiai nustatyti, naudotis labai lengva – į rankas paėmę telefoną pridėkite jį prie norimo išmatuoti paviršiaus ir nuspauskite kalibravimo mygtuką.

Technologijų kūrėjai į telefoną „sukišo“ ir metrą. Nuo šiol po ranka neradę jo ar ruletės, įvairius atstumus arba jų kampo laipsnį lengvai išmatuosite su išmaniąja programėle „Moasure“.

Aplikacija naudojasi telefono kamera, kuri veikia kaip įprastas metras. Jums tereikia kartu su telefonu judėti nuo vieno taško iki kito – netrukus telefono ekrane išvysite tiksliai išmatuotą atstumą. Programėlė gali matuoti atstumus (ilgį, plotį ir aukštį) nuo 10 cm iki 300 m.

