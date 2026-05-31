Mokslinis eksperimentas Arizonos dykumoje vos nesibaigė tragedija

„Biosphere 2“ yra didžiulė trijų akrų stiklinė konstrukcija netoli Oraklo, Arizonoje. Joje buvo penkios natūralios zonos: atogrąžų miškas, vandenynas su koraliniu rifu, mangrovių pelkė, savana ir dykuma. Taip pat buvo žemės ūkio zona, kurioje įgula augino sau maistą.
Keturi vyrai ir keturios moterys – jie buvo vadinami „biosferiečiais“ – turėjo dvejus metus išgyventi tik iš to, ką pagamindavo ši uždara sistema. Jokio ryšio su išoriniu pasauliu, jokių tiekimų iš išorės.
Tikslas buvo dvejopas: ištirti, kaip elgiasi uždaros ekosistemos, ir įgyti žinių, kurios vieną dieną galėtų būti naudingos kuriant gyvenamąją erdvę kosmose.
Kur dingo deguonis?
Iš pradžių deguonies lygis viduje buvo normalus – 21 proc. Tačiau mėnesį po mėnesio jis pamažu mažėjo. Po kurio laiko jis nukrito iki 14 proc. – tai atitinka buvimą keturių kilometrų aukštyje virš jūros lygio. Įgula nuolat jautė nuovargį ir dusulį fizinio darbo metu.
Paslaptis slypėjo kitur: deguonis nyko, bet anglies dioksido lygis buvo gerokai mažesnis, nei turėjo būti. Kur jis dingo?
Sprendimas pasirodė netikėtas ir susidėjo iš dviejų dalių. Pirma, žemės ūkio zonos dirvožemis buvo labai turtingas organinių medžiagų, o tai reiškia, kad jame knibždėjo mikroorganizmų. Šie mikrobai sunaudojo deguonį ir gamino anglies dioksidą daug greičiau, nei augalai galėjo jį perdirbti fotosintezės būdu.
Antra, anglies dioksidą slapta absorbavo betonas. Konstrukcijoje buvo didelis kiekis nesukietėjusio betono, kuris kietėjimo metu sugeria anglies dioksidą ir „užrakina“ anglį savo struktūroje.
Markas Nelsonas, vienas iš įgulos narių, aprašė, kaip deguonis per šešiolika mėnesių pamažu nyko – ir niekas nesuprato, kur jis dingsta. Atsakymas pasirodė paprastas: deguonis virto anglies dioksidu, o šis įsigėrė į sienas.
Kaip viskas baigėsi
Pirmoji įgula viduje išbuvo dvejus metus ir išėjo 1993 m. rugsėjo 26 d. Antroji misija buvo paleista 1994 m., tačiau dėl vidinių konfliktų ir vadovybės pasikeitimo truko tik šešis mėnesius.
Šiandien „Biosphere 2“ priklauso Arizonos universitetui ir yra naudojama kaip aplinkos tyrimų centras, tačiau be žmonių už stiklo.
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