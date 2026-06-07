Mokslininkų proveržis: naujas preparatas svorį mažino efektyviau nei populiarios injekcijos

Mokslininkai sukūrė preparatą, kuris, tarsi Trojos arklys, nepastebimai patenka į ląsteles ir padeda organizmui efektyviau reguliuoti energijos apykaitą. Skirtingai nei šiuo metu naudojamos lieknėjimo injekcijos, veikiančios ląstelės paviršiuje, naujasis preparatas gali prasiskverbti į ląstelės vidų.
Tyrimo rezultatai paskelbti žurnale „Nature“.
Kaip veikia naujasis preparatas?
Naujasis preparatas buvo sukurtas profesoriaus Timo D. Müllerio, Helmholtzo diabeto ir nutukimo instituto Miunchene direktoriaus, laboratorijoje. Jo vadovaujama mokslininkų komanda tiria, kaip organizmas reguliuoja energijos panaudojimą.
Pastaraisiais metais itin išpopuliarėjusios svorio mažinimo injekcijos yra pagrįstos inkretinų hormonais. Tai signalinės medžiagos, kurias žarnynas išskiria po valgio. Jos slopina apetitą ir padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.
Didžiausią vaidmenį šiame procese atlieka GLP-1 ir GIP hormonai. Vokietijos mokslininkai nusprendė šį mechanizmą sustiprinti pridėdami dar vieną veikliąją medžiagą, aktyvuojančią reguliuojančių baltymų šeimą, atsakingą už riebalų deginimą ir cukraus apykaitą.
Kadangi šie reguliatoriai veikia beveik visuose organizmo audiniuose, jų aktyvinimas visame kūne gali sukelti nepageidaujamų šalutinių poveikių.
Ankstesniuose tyrimuose mokslininkų grupė jau buvo sukūrusi metodą, leidžiantį žarnyno hormonams tiksliai pristatyti veikliąją medžiagą į reikiamą vietą.
Kurdami naują molekulę, tyrėjai sujungė vaistą, kuris anksčiau buvo tiriamas nealkoholinei suriebėjusių kepenų ligai gydyti, su inkretinų junginiu.
Rezultatai nustebino
Preparatas buvo išbandytas su nutukusiomis pelėmis. Rezultatai buvo itin daug žadantys: gyvūnai numetė svorio, sumažėjo jų apetitas, o cukraus kiekis kraujyje reikšmingai pagerėjo.
Naujasis junginys taip pat pranoko preparatus, veikiančius GLP-1 ir GIP principais, kuriems priskiriami tokie vaistai kaip „Ozempic“ ar panašūs preparatai.
Be svorio mažinimo efekto, mokslininkai pastebėjo ir papildomą naudą – pagerėjusį jautrumą insulinui bei sumažėjusį su nutukimu susijusį kepenų uždegimą.
Tyrėjų teigimu, įprastai tokio tipo preparatai gali sukelti nemažai šalutinių poveikių, įskaitant skysčių kaupimąsi organizme. Tačiau tikslinė naujojo preparato versija šių problemų nesukėlė. Tyrime dalyvavusioms pelėms nepasireiškė papildomas svorio augimas, anemija, skysčių kaupimasis ar inkstų pažeidimų požymiai.
Mokslininkai taip pat pažymėjo, kad preparato poveikis buvo ilgalaikis. Įdomu tai, kad jis neturėjo jokio poveikio liesoms ir sveikoms pelėms. Tyrėjai mano, kad ateityje jis galėtų būti naudingas tik žmonėms, turintiems antsvorio ar nutukimo problemų.
Vis dėlto kol kas tyrimai apsiriboja tik gyvūnais. Preparato pritaikymas žmonėms gali užtrukti ne vienus metus ir pareikalaus didelių investicijų.
Šaltis taip pat gali padėti deginti riebalus
Primename, kad kasdienis žemų temperatūrų poveikis, pavyzdžiui, šaltas dušas, gali būti paprastas būdas padidinti kalorijų deginimą ir padėti kovoti su antsvoriu.
LUMC ir Notingemo universiteto mokslininkai tyrė šalčio poveikį 47 žmonėms. Dalis jų kiekvieną rytą dvi valandas dėvėjo specialias vėsinančias liemenes. Po šešių savaičių ši grupė vidutiniškai neteko 0,9 kg riebalų, o kontrolinės grupės dalyviai vidutiniškai priaugo 0,6 kg.
Mokslininkai aiškina, kad šaltis aktyvina rudąjį riebalinį audinį, kuris degina sukauptas riebalų atsargas ir gamina šilumą. Tai ne tik padeda mažinti svorį, bet ir teigiamai veikia gliukozės bei lipidų apykaitą, mažina uždegiminius procesus.
Šiuo metu Nyderlanduose vyksta naujas tyrimas, kuriame dalyvauja 34 moterys. Mokslininkai aiškinasi, ar standartinis 90 sekundžių trukmės rytinis dušas po šaltu vandeniu gali turėti panašų poveikį.
(be temos)
(be temos)