Mobilių kolonėlių palyginimas: kurią rinktis – „JBL GO“ ar „JBL GO 2“?

Mobilios „JBL GO“ kolonėlės jau užkariavo naudotojų širdis savo aukšta, kompaktiškame korpuse telpančia garso kokybe. Daugeliui kyla klausimas ar „JBL GO 2“ yra pranašesnis modelis lyginat su savo pirmataku? Siekdami atsakyti į šį klausimą, Varle.lt specialistai palygino šiuos abu mobiliųjų kolonėlių modelius.

Kalbant apie mobiliuosius ir elektronikos įrenginius, kurie praverstų atostogų paplūdimyje metu, be abejonės, būtina paminėti mobilias kolonėles. Pasak Varle.lt specialistų, šioje kategorijoje vieni populiariausių yra „JBL“ gamintojo modeliai. Nors atrodytų, kad apie 20-30 eurų kainuojantis įrenginys negalėtų pasiūlyti labai geros garso kokybės, „JBL“ patirtis paneigia šį stereotipą ir siūlo nemažai sprendimų už prieinamą kainą.

Varle.lt nuotr.

Garso kokybė: kuri mobilioji kolonėlė groja geriau?

Žvelgiant į techninius „JBL GO“ ir „JBL GO 2“ parametrus, galima susidaryti įspūdį, kad abu modeliai groja praktiškai identiškai. Iš tikrųjų šios kolonėlės pasižymi identiška 3W galia. „JBL GO 2“ turi papildomą pasyvią membraną, todėl praktikoje siūlo kiek geresnę garso kokybę. Pasak Varle.lt specialistų, tai turi įtakos švariam garsui bei aiškesniems aukštiems ir žemiems tonams. Pirmosios kartos „JBL GO“ grojo labai gerai, tačiau naujesnis modelis įžengia į dar aukštesnį garso kokybės lygį. Ieškantiems geriausios garso kokybės kompaktiškame korpuse, vertėtų atkreipti dėmesį į „JBL GO 2“.

Korpusas

Mobilios kolonėlės atrodo labai stilingai, tačiau esminis jų dizaino privalumas yra kompaktiškas dydis. „JBL GO“ sveria 130 gramų, „JBL GO 2“ – 184 gramus. Užapvalintas antros kartos modelio korpusas yra šiek tiek sunkesnis, tačiau kasdieniame naudojime to skirtumo praktiškai neįmanoma pajusti. Vertėtų pažymėti, kad „JBL GO 2“ yra apsaugotas nuo vandens purslų ir turi IPX7 sertifikatą. Tai reiškia, kad šią kolonėlę galima pasiimti su savimi poilsiaujant prie baseino.

Baterijos veikimo laikas

Mobili kolonėlė „JBL GO 2“ turi 730 mAh talpos bateriją, kuri 130 mAh yra didesnė nei ta, kuria pasižymi „JBL GO“ modelis. Pasak gamintojo, naujesnis modelis turėtų veikti 5 valandas, tačiau praktikoje talpesnė baterija reikšmingai neprailgina veikimo laiko. Tai reiškia, kad abu modeliai pasižymi labai panašiu baterijos veikimo laiku.

Kurį mobilios kolonėlės modelį rinktis?

Turint omenyje tai, kad abiejų modelių kaina praktiškai nesiskiria arba skiriasi nežymiai (priklausomai nuo spalvos varianto), Varle.lt specialistai siūlo rinktis naujesnę versiją. „JBL GO“ pasižymi panašiu baterijos veikimo laiku, taip pat turi integruotą mikrofoną ir AUX jungtį, yra 54 gramais lengvesnis. Tačiau „JBL GO 2“ vilioja dar geresne garso kokybe ir vandeniui atsparia konstrukcija. Varle.lt specialistai šių mobilių kolonėlių palyginimo laimėtojo karūną skiria „JBL GO 2“ modeliui.