 Kinijos humanoidinis robotas pasiekė ėjimo pasaulio rekordą

Kinijos humanoidinis robotas pasiekė ėjimo pasaulio rekordą

2025-11-24 21:17
BNS inf.

Kinijos humanoidinis robotas pateko į Guinnesso (Gineso) rekordų knygą, per tris dienas įveikęs daugiau kaip 100 km atstumą.

Kinijos humanoidinis robotas pasiekė ėjimo pasaulio rekordą
Kinijos humanoidinis robotas pasiekė ėjimo pasaulio rekordą / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tai ilgiausias atstumas, kurį kada nors nuėjo humanoidinė mašina.

Robotikos įmonės „AgiBot“ sukurtas 169 cm aukščio robotas A2 lapkričio 10 dieną iškeliavo iš Kinijos rytuose esančio Sudžou ir greitkeliais bei miestų gatvėmis lapkričio 13 dieną pasiekė istorinį Šanchajaus pakrantės rajoną Bundą.

Šanchajuje įsikūrusi „AgiBot“ teigė, kad jos sukurtas dvikojis robotas per savo nepertraukiamą 106,286 km kelionę „navigavo įvairiais paviršiais (...) laikydamasis kelių eismo taisyklių“. Ketvirtadienį ši kelionė buvo sertifikuota kaip pirmasis tokio pobūdžio pasiekimas.

„AgiBot“ paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip sidabrinės ir juodos spalvos robotas lėčiau praeina pro dviratininkus ir motorolerius, tada padidina greitį ir žygiuoja Bundo gatve, iš kurios atsiveria Šanchajaus panorama.

Pasaulio technologijų įmonės skiria milžiniškas lėšas fiziniam dirbtiniam intelektui (DI) kurti.

JAV banko „Morgan Stanley“ analitikai prognozuoja, kad iki 2050 metų pasaulyje gali būti daugiau nei milijardas humanoidinių robotų.

Kinijos vyriausybė skatina šalies įmones kurti humanoidus, tikėdamasi tapti pasaulinės robotikos pramonės lydere.

Rugpjūtį Pekine įvyko pirmosios Pasaulinės humanoidinių robotų žaidynės. Jose daugiau nei 500 „sportininkų“ varžėsi įvairiose disciplinose – nuo ​​krepšinio iki geriausio valymo rungties.

„AgiBot“ teigia, kad robotas A2 gali būti naudojamas klientų aptarnavimo srityje ir turi pokalbių funkciją bei skaitymo iš lūpų galimybes.

Šiame straipsnyje:
Guinnesso rekordų knyga
Kinijos humanoidinis robotas
ėjimo pasaulio rekordas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų