Išmanieji telefonai atsibodo? Jaunimas vis dažniau renkasi „senovinius“ įrenginius

Vos prieš kelerius metus būti „neprisijungus“ reiškė būti atitrūkusiam nuo gyvenimo. Šiandien daugeliui tai tampa nauju prabangos ir psichologinio komforto simboliu.
Z kartos atstovai, tapę pirmąja iš tiesų „nuolat prie interneto prisijungusia“ karta, vis dažniau ieško būdų atsiriboti nuo technologijų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai su „Bluetooth“ ar paprastais mygtukiniais telefonais bei įrenginiais, kurie tiesiogine prasme blokuoja prieigą prie „Instagram“ ar „TikTok“.
Šis reiškinys jau turi savo pavadinimą – „skaitmeninis minimalizmas“. Jo esmė paprasta: mažiau skaitmeninio triukšmo ir nuolatinio pasiekiamumo, bet daugiau tikro gyvenimo.
Kodėl jaunimas staiga užsinorėjo „senų“ telefonų?
Metų pradžioje smarkiai išaugo susidomėjimas analoginiais įrenginiais. Tokios paieškos kaip „analoginio gyvenimo aksesuarai“ ar „skaitmeninės ribos“ pasiekė populiarumo viršūnę. Ypatingo Z kartos dėmesio sulaukė stacionarūs telefonai, mygtukiniai mobilieji telefonai, fiziniai programėlių blokatoriai ir popierinės medijos vietoje begalinio naujienų srauto.
Idėja paprasta – sukurti daugiau „barjerų“ tarp žmogaus ir išmaniojo telefono, kad nuolatinis buvimas internete taptų mažiau automatinis.
Kas vyksta smegenyse dėl nuolatinių pranešimų?
Neuropsichologas dr. Sanam Hafeez paaiškino, kad problema slypi ne tik įprotyje nuolat tikrinti telefoną. Žmogaus smegenys evoliuciškai užprogramuotos reaguoti į kitų žmonių signalus.
Todėl kiekviena žinutė, skambutis ar pranešimas aktyvuoja vidinę aliarmo ir laukimo sistemą. Smegenys tai suvokia kaip kažką skubaus. Pasak eksperto, nuolatiniai pranešimai palaiko organizmą foninio streso būsenoje, o trumpi dopamino impulsai ilgainiui išsekina nervų sistemą, kuri nėra prisitaikiusi prie tokio didelio skaitmeninių signalų kiekio.
Dėl to žmonės patiria nuovargį, emocinę perkrovą, nerimą ir nuolatinį poreikį būti pasiekiami.
„Stacionaraus telefono režimas“
Vienu iš naujos tendencijos simbolių tapo „Bluetooth“ stacionarūs telefonai. Jie veikia kartu su išmaniuoju telefonu, tačiau leidžia skambinti nežiūrint į ekraną. Daugeliui tai tapo ne tik įrenginiu, bet ir būdu mažiau blaškytis, susigrąžinti koncentraciją, sumažinti informacinio triukšmo kiekį ir sukurti psichologinį atstumą nuo socialinių tinklų.
„TikTok“ vartotojai tai apibūdina kaip „grįžimą į ramesnį gyvenimą“ ar net „vidinio vaiko išgydymą“.
Naujos Z kartos skaitmeninės ribos
Be mygtukinių telefonų, populiarėja ir įrenginiai, fiziškai blokuojantys prieigą prie programėlių. Norėdamas vėl pasiekti socialinius tinklus, žmogus turi grįžti namo ir atrakinti telefoną specialiu įrenginiu.
Šio požiūrio tikslas nėra visiškai atsisakyti technologijų, bet padaryti impulsyvų jų naudojimą mažiau patogų. Psichologai pritaria skaitmeninių ribų idėjai ir rekomenduoja paprastus, tačiau veiksmingus žingsnius: išjungti nereikalingus pranešimus, vengti darbo žinučių po darbo valandų, palikti telefoną kitame kambaryje ir riboti socialinių tinklų naudojimą.
Popierinių knygų ir fizinių objektų sugrįžimas
Kartu grįžta ir susidomėjimas fizinėmis medijomis – popierinėmis knygomis, juostiniais fotoaparatais, spausdintais žurnalais ir vinilinėmis plokštelėmis. Pasak dr. Hafeez, tai turi psichologinį paaiškinimą: fiziniai objektai turi aiškią pradžią ir pabaigą, nesukuria begalinio naršymo efekto, o tekstūra, kvapas ir lytėjimo pojūčiai aktyvina smegenis kitaip nei ekranai.
Todėl analoginiai objektai daugeliui suteikia stabilumo ir ramybės jausmą nuolatinės skaitmeninės perkrovos pasaulyje.
„Skaitmeninio minimalizmo“ tendencija nėra tik mygtukinių telefonų mada ar nostalgija praeičiai. Tai reakcija kartos, kuri per anksti atsidūrė nesibaigiančio skaitmeninio triukšmo pasaulyje. Ir nors technologijos tampa vis greitesnės, daugeliui šiandien tikroji prabanga yra galimybė išjungti telefoną, neatsakyti į žinutes iš karto ir bent trumpam pabūti tyloje.
(be temos)
(be temos)