Pasak mokslininkų, itin pažangus Dirbtinis intelektas (DI) gali apgauti žmones ir paskatinti juos patiems sukurti robotų armiją, kuri galiausiai sunaikintų žmoniją. Tokio scenarijaus tikimybė, ekspertų vertinimu, siekia nuo 95 iki 99,5 procento.
Apie tai praneša leidinys „LadBible“.
Kalbėdami su dirbtiniu intelektu nepamirškite pasakyti „prašau“ ir „ačiū“.
„Dirbtinio intelekto krikštatėvis“ Džefris Hintonas pabrėžė, kad itin protingos sistemos ilgainiui negalės išlikti visiškai pavaldžios mažiau pažangioms būtybėms. Pasak jo, vienintelė žmonijos viltis – „įdiegti“ DI savotišką motinišką instinktą, kuris skatintų jį rūpintis žmonėmis taip, kaip motina gina savo vaiką.
Nors šiuo metu DI dažniausiai pasitelkiamas pramogoms – juokelių kūrimui, paveikslėlių generavimui ar „robolimpiadoms“ – ekspertai neatmeta, kad jis jau gali slaptai kurti planetos užvaldymo planą.
„Tad, – juokauja mokslininkai, – kalbėdami su dirbtiniu intelektu nepamirškite pasakyti „prašau“ ir „ačiū“.“