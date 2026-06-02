Dingusių mokslininkų mįslė kelia vis daugiau klausimų

Žmogaus palaikai buvo aptikti gegužės 28 d. Naujosios Meksikos (JAV) nacionaliniame miške, maždaug už šešių mylių nuo vietos, kur M. Casias paskutinį kartą buvo matyta gyva. Vėliau medicinos tyrimų biuras nustatė, kad tai dingusia laikytos M. Casias kūnas, rašo „NBC News“.
„Šalia palaikų buvo rastas pistoletas“, – šeštadienį paskelbtame pranešime teigė Naujosios Meksikos valstijos policija.
Tiksli mirties priežastis ir aplinkybės dar nenustatytos.
53-ejų M. Casias dingo praėjusių metų birželio 26 d.
Moters vyras Markas Casiasas tada teigė, kad žmona jį tą pačią dieną, kai ji dingo, nuvežė į laboratoriją – federalinę energetikos tyrimų įstaigą, kurioje jie abu dirbo. Jis pasakojo, kad žmona jam pasakė, jog vyksta į kitą laboratorijos vietą, bet taip ir negrįžo.
Tą pačią popietę šeimos draugas pastebėjo Melissą einančią rytų kryptimi 518-uoju valstybiniu keliu.
Poros dukra Sierra vėliau šeimos namuose rado mamos daiktus, įskaitant raktus ir mobilųjį telefoną, kurio gamykliniai nustatymai buvo atkurti.
Nors policija neatmetė nusikaltimo versijos, policijos seržantas Ricardo Breceda praėjusiais metais teigė, kad gali būti, jog M. Casias dingo savo noru.
M. Casias dirbo Los Alamoso nacionalinėje laboratorijoje, kurioje atliekami svarbiausi gynybiniai branduoliniai tyrimai ir kur Antrojo pasaulinio karo metu buvo sukurti pirmieji pasaulyje atominiai ginklai.
Dingę mokslininkai
M. Casias dingimas susijęs su šių metų pradžioje internete pasklidusia sąmokslo teorija, kurioje kalbama apie mažiausiai dešimt su JAV moksliniais tyrimais susijusių žmonių žūčių arba dingimų, rašo „New York Post“.
Susidomėjimas dingusiais mokslininkais taip išaugo, kad JAV Atstovų Rūmų priežiūros komitetas ir FTB paskelbė apie šių atvejų tyrimus. Savo nuomonę išreiškė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, dingimus ir mirtis pavadinęs „gana rimtais dalykais“.
M. Casias – viena iš keturių pastaraisiais metais dingusių arba staiga mirusių žmonių, susijusių su JAV gynybos ir branduolinėmis programomis.
Tarp jų yra ir buvęs Los Alamoso darbuotojas, 79 metų Anthony Chavezas, kuris dingo išėjęs iš namų 2025 m. gegužės 4 d.
Vyriausybės rangovas Stevenas Garcia dingo tais pačiais metais rugpjūčio 28 d. išėjęs iš savo namų, su savimi jis turėjo tik pistoletą.
Pareigūnų teigimu, paslaptingų mirčių ir dingimų virtinė prasidėjo dar 2023 m., kai mirė patyręs NASA mokslininkas Michaelas Davidas Hicksas. 59-erių M. Hickas, beveik 25 metus dirbęs NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorijoje (JPL), mirė liepos 30 d. greičiausiai dėl natūralių priežasčių.
Kitais metais mirė arba dingo dar du su JPL susiję asmenys.
2024 m., būdamas 61 metų, Los Andžele mirė kosmoso tyrimų specialistas Frankas Maiwaldas.
2025 m. birželį Monica Reza, 60-metė aviacijos ir kosmoso inžinierė dingo išėjusi į žygį Los Andželo miške.
Atsargos karinių oro pajėgų generolo majoro Williamo Neilo McCaslando niekas nematė nuo vasario 27 d.
Spekuliacijas dar labiau pakurstė kelių pripažintų mokslininkų mirtys.
2025 m. gruodį 47-erių MIT profesorius Nuno FG Loureiro buvo nušautas ginkluoto užpuoliko savo namuose netoli Bostono. Įtariamas žudikas prieš tai nužudė du studentus Browno universiteto miestelyje Rod Ailande.
Vasarį Kalifornijos technologijos instituto astrofizikas 67-erių Carlas Grillmairas buvo mirtinai nušautas savo namuose netoli Los Andželo nežinomo žudiko.
2024 m. buvęs JAV oro pajėgų žvalgybos pareigūnas, 39 metų Matthew Jamesas Sullivanas, staiga mirė nespėjęs duoti parodymų byloje apie NSO.
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(be temos)