DI artėja prie Nobelio premijos lygio: ekspertai ragina „spausti stabdžius“

Paskaitoje Oksfordo universitete Clarkas perspėjo, kad vis dar egzistuoja scenarijų, kuriuose ši technologija gali turėti ekstremalių pasekmių. Jo teigimu, dirbtinis intelektas turi „didesnę nei nulinę tikimybę sunaikinti visą planetos gyventojų populiaciją“, todėl svarbu aiškiai suvokti, kad ši rizika niekur nedingo.
Tame pačiame kontekste jis dabartinį dirbtinio intelekto plėtros tempą apibūdino kaip sunkiai kontroliuojamą ir teigė, kad visuomenė nėra pasirengusi ilgalaikėms jo pasekmėms.
„Anthropic“ vadovas paragino lėtinti DI plėtrą
Clarkas taip pat teigė, kad technologinę plėtrą reikėtų sulėtinti, jog žmonija turėtų daugiau laiko prisitaikyti ir suprasti galimas pasekmes.
Vis dėlto jis mano, kad toks scenarijus mažai tikėtinas, nes dirbtinio intelekto plėtrą vienu metu skatina daugybė bendrovių ir valstybių, nuolat konkuruojančių tarpusavyje. Pasak jo, komercinė ir geopolitinė konkurencija dažnai nustelbia su technologijomis susijusias rizikas.
Clarkas paliko „OpenAI“ dėl nesutarimų
Clarkas yra viena svarbiausių figūrų „Anthropic“ įmonėje, kurią įkūrė tyrėjai, palikę „OpenAI“ dėl nesutarimų, susijusių su dirbtinio intelekto saugumu.
Įmonė, žinoma dėl savo „Claude“ modelio, neseniai pristatė versiją „Mythos“, kuri, kaip teigiama, pademonstravo itin aukštus rezultatus kibernetinio saugumo bandymuose.
Tuo pat metu įmonė sulaukė spartesnės DI plėtros šalininkų kritikos, įskaitant ir politinės sferos atstovus. Jie apkaltino bendrovę dirbtinai keliant nerimą, siekiant paveikti reguliavimo procesus, tačiau „Anthropic“ tokius kaltinimus neigia.
Clarkas teigia, kad daugelis žmonių vis dar neįvertina tikrojo dirbtinio intelekto pažangos greičio.
„Netrukus jis bus pajėgesnis nei mes visi kartu“, – perspėjo jis.
Jis taip pat palygino visuomenės nepasirengimą DI technologijoms su sunkumais reaguojant į COVID-19 pandemiją.
„Jei sėdėsime rankų sudėję ir leisime dirbtiniam intelektui plisti, galiausiai būsime priversti reaguoti“, – pridūrė Clarkas.
Šios srities bendrovių, tokių kaip „Anthropic“, „OpenAI“ ir „Google“, kritikai perspėja, kad priklausomybė nuo kelių dominuojančių modelių gali sukurti vadinamąjį „vieną gedimo tašką“ pasaulinėje infrastruktūroje.
Kas yra sokratinis dirbtinis intelektas?
Tuo pat metu profesorius Edwardas Harcourtas, Dirbtinio intelekto etikos instituto direktorius ir konferencijos bendraorganizatorius, perspėjo apie galimą kognityvinį poveikį, kurį gali sukelti plataus masto šių sistemų naudojimas.
Jis kalbėjo apie „kognityvinės atrofijos“ riziką, kuri gali silpninti žmonių analitinius ir kritinio vertinimo gebėjimus. Profesorius taip pat palaikė vadinamojo „sokratinio dirbtinio intelekto“ modelių kūrimą – sistemų, kurios skatintų vartotojus mąstyti savarankiškai, o ne tik pateiktų atsakymus.
Pasak Clarko, net ir atsargiausi būsimos DI evoliucijos vertinimai rodo, kad technologija gali iš esmės pakeisti ekonomiką ir visuomenę, įskaitant galimą žmogaus veiklos atskyrimą nuo automatizuotų sistemų.
(be temos)
(be temos)