DI antkaklis žada išversti šunų ir kačių kalbą: ką apie tai kalba ekspertai?

Hangdžou startuolis išankstinius įrenginio užsakymus atvėrė gegužės pradžioje. Kiekvienas antkaklis kainuoja 799 juanius – maždaug 118 JAV dolerių. Pasak bendrovės, ji jau gavo daugiau nei 10 tūkst. rezervacijų ir surinko maždaug 1 mln. JAV dolerių finansavimo gamybai pradėti.
„PettiChat“ sveria 27 gramus ir yra uždedamas ant naminio gyvūno kaklo. Įrenginys aprūpintas mikrofonais, akselerometrais ir judesio jutikliais, kurie fiksuoja garsus, kūno padėtį ir gyvūno elgesio signalus. Gauti duomenys apdorojami naudojant „Alibaba Cloud“ kalbos modelį „Qwen“. Bendrovė teigia, kad sistema buvo apmokyta naudojant daugiau nei milijoną įvairių veislių vokalizacijų ir elgesio pavyzdžių.
Pasak kūrėjų, antkaklis analizuoja gyvūno garsus ir judesius bei maždaug per 1,2 sekundės siunčia „išverstą“ pranešimą į savininko išmanųjį telefoną. „Meng Xiaoyi“ įkūrėjas Li Jingyuan šią technologiją vadina „gyvūnų elgesio pasaulio modeliu“, kuris vienu metu analizuoja vaizdinius, garsinius ir elgesio signalus.
Tačiau bendrovė nepaskelbė jokių recenzuotų tyrimų, nepriklausomų laboratorinių bandymų ar viešai prieinamų duomenų rinkinių, patvirtinančių jos tariamą 94,6 proc. tikslumą. Taip pat nežinoma, kaip tiksliai šis skaičius buvo įvertintas, kiek gyvūnų buvo išbandyta ir kaip nustatomas gyvūnų garsų vertimo į žmonių sakinius „tikslumas“.
Mokslininkai ir gyvūnų elgesio tyrėjai skeptiškai vertina tokius teiginius. Jie pažymi, kad šiuolaikinės dirbtinio intelekto sistemos iš tiesų gali aptikti bendras gyvūnų emocines būsenas, pavyzdžiui, stresą, susijaudinimą ar ramybę.
„Idėja apie „kalbos vertimą“ rūšių, kurios nenaudoja kalbos taip, kaip žmonės, išlieka moksliškai nepatvirtinta“, – teigiama straipsnyje.
Esami tyrimai rodo, kad sistemos, kurios analizuoja tik gyvūnų garsus, demonstruoja maždaug 57 proc. tikslumą. Multimodaliniai modeliai, kurie apjungia garso, vaizdo ir judesio analizę, kontroliuojamomis sąlygomis gali pasiekti maždaug 89–92 proc. tikslumą. Tačiau dar nė vienas paskelbtas mokslinis tyrimas nepatvirtino gebėjimo išversti lojimą ar miauksėjimą į konkrečius žmonių sakinius.
Įtarimų kelia ir pats įmonės amžius. „Meng Xiaoyi“ buvo įkurta tik 2026 m. sausį, o tai reiškia, kad startuolis pristatė komercinį produktą su drąsiais teiginiais per mažiau nei penkis mėnesius.
Kinijos socialiniuose tinkluose kai kurie vartotojai šį įrenginį jau pavadino „žmogaus intelekto testu“, o ne technologiniu proveržiu. Leidinys „HotHardware“ taip pat suabejojo įmonės demonstraciniais vaizdo įrašais, apibūdindamas juos kaip „akivaizdžiai surežisuotus“, o pačią koncepciją paversti lojimą visaverčiais sakiniais – kaip „balansuojančią ties moksline fantastika“.
Nepaisant to, naminių gyvūnų technologijų rinka ir toliau sparčiai auga. Apskaičiuota, kad Kinijos miestuose yra maždaug 126 mln. naminių gyvūnų, o nešiojami dirbtinio intelekto įrenginiai sulaukia vis didesnio investuotojų ir vartotojų susidomėjimo.
Ekspertai pažymi, kad kol bendrovė nepaskelbs savo metodologijos ir neleis atlikti nepriklausomų bandymų, teiginiai apie 94,6 proc. tikslumą liks rinkodaros teiginiais, o ne moksliškai įrodytu faktu.
(be temos)