„Apple Watch Series 6“ – beveik idealus išmanusis laikrodis? (apžvalga)

Ne vienas gamintojas stengiasi atkartoti „Apple Watch“ sėkmę. Varlė.lt specialistų teigimu, galima tikrai neabejoti, kad naujos kartos išmanusis laikrodis tik dar labiau įtvirtins „Apple“ pozicijas rinkoje. „Apple Watch Series 6“, lyginant su pirmtaku, gerokai pasikeitė. Šioje apžvalgoje Varlė.lt pasidalino įspūdžiais apie tai, kaip atrodo naujasis „Apple Watch“, ką jis siūlo ir kas pasikeitė.

„Apple Watch Series 6“ dizainas ir ekranas

„Apple Watch Series 6“ turi OLED LTPO visada aktyvų „Retina“ ekraną. Ekrano ryškumas yra 1000 cd/m2. Išmanaus laikrodžio ekranas yra tikrai ryškus ir lengvai įžiūrimas būnant lauke ir šviečiant saulei. Gamintojas siūlo dviejų dydžių korpuso variantus: 44 mm ir 40 mm, kurie taip pat skiriasi ir ekrano raiška. Lyginant su „Apple Watch Series 3“, šeštos kartos „Apple Watch“ korpusas yra 11 proc. plonesnis. Korpusas pagamintas iš 100 proc. perdirbto aliuminio, o nugarėlė iš keramikos ir safyrinio stiklo. Dizainas iš esmės liko nepakitęs, lyginant su penktos kartos „Apple Watch“. Gamintojas pasiūlė 5 spalvos variantus: sidabrinės, auksinės, mėlynos, kosminės pilkos ir raudonos (PRODUCT)RED. „Apple Watch Series 6“ gavo daugybę naujų ciferblatų, kuriuos nesunkiai galima pritaikyti savo stiliui, nuotaikai ir pomėgiams. Taip pat galima sukurti ir savo unikalų ciferblatą bei pasidalinti juo su kitais naudotojais. Vertėtų paminėti, kad „Apple“ pašalino „Force Touch“ funkciją ir dabar įrenginys neatpažįsta ekrano paspaudimo jėgos. Atvirai, vargu ar kas nors pasiilgs šios funkcijos. „Watch OS 7“ operacinės sistema taip pakeista, jog stipriai spausti laikrodžio ekrano dabar tiesiog nereikia. Pakanka ilgesnio paspaudimo, visiškai tokio pat kaip sąveikos su „iPhone“ ar „iPad“ atvejais.

Visų pamėgta visada aktyvaus „Always-on“ ekrano funkcija tapo dar efektyvesnė. Šiame režime, kuris leidžia ekrane atvaizduoti pagrindinę informaciją, išmanusis laikrodis, lyginant su pirmtaku, yra 2,5 karto ryškesnis. Tai ypač praverčia būnant lauke. Anksčiau norint pažiūrėti, kiek valandų, reikėjo pakelti ranką tam, kad būtų aktyvuotas maksimalus ekrano ryškumas, o dabar, „Apple Watch Series 6“ modelyje, šią informaciją galima pamatyti be papildomų riešo judesių. Svarbu tai, kad „Always-on“ režimo veikimas praktiškai neturi įtakos įrenginio autonominio veikimo laikui.

„Apple Watch Series 6“ našumas

Už laikrodžio veikimą atsako net ne procesorius, o visa „S6“ sistema. Pasak gamintojo, tai sudėtingas kompleksas, o ne tiesiog lustas. Tos sistemos pagrindas – dviejų branduolių 64 bitų „S6 SiP“ lustas. Šis sprendimas užtikrina aukšto lygio našumą ir neįtikėtiną sklandumą. Turbūt nereikia nustebti, jei netolimoje ateityje „Apple Watch“ galimybės bus pradėtos lyginti su kompiuteriais. Lyginant su „S5“ sistema, „Apple Watch Series 6“ yra 20 proc. spartesnis. Vidinės atminties čia 32 GB ir tiek tikrai pakanka.

„Apple“ išmaniųjų laikrodžių apsaugos nuo vandens lygis išlieka toks pats jau kelis metus. Su „Apple Watch Series 6“ taip pat galima nerti į 50 metrų gylį. Tiesa, Varlė.lt specialistai įspėja, kad piktnaudžiauti tuo tikrai nereikėtų, nes plaukioti su laikrodžiu baseine ir užsiimti giluminiu nardymu yra skirtingi dalykai.

„Apple Watch Series 6“ funkcijos ir jutikliai

Šiuolaikiniai išmanieji laikrodžiai aprūpinami vis naujesnėmis funkcijomis. Ir vienas dalykas yra sekti žmogaus fizinį aktyvumą, o visai kitas – stebėti jo sveikatos būklę. Viena įdomiausių ir išskirtinių „Apple Watch Series 6“ funkcijų yra deguonies kiekio kraujyje matavimas. Ši informacija leidžia sužinoti, kiek deguonies iš plaučių pasisavina eritrocitai tolimesniam jo perdavimui kitoms kūno dalims. Deguonies lygio kraujyje jutiklis veikia kartu su „Deguonies lygio kraujyje“ programa. Šį jutiklį sudaro keturios LED grupės ir keturi fotodiodai. Žali, raudoni ir infraraudonųjų spindulių LED diodai apšviečia riešo kraujagysles, o fotodiodai matuoja atsispindinčios šviesos kiekį. Išmanūs algoritmai nustato naudotojo kraujo spalvą, kuri ir nurodo deguonies lygį kraujyje. Beje, verta paminėti, kad išmanusis laikrodis kraujo lygį gali matuoti ir foniniame režime tiek dieną, tiek ir naktį. Šiam jutiklio išdėstymui buvo specialiai pakeista laikrodžio galinio skydelio konstrukcijos koncepcija.

Kam žmogui žinoti apie deguonies kiekį kraujyje? Deguonies lygis kraujyje turi tiesioginę įtaką organizmo ląstelių funkcionavimui. Kai ląstelėms trūksta deguonies, jaučiamas nuovargis, silpnumas, galvos skausmas. Žemas deguonies lygis kraujyje taip pat gali būti susijęs su mažu spaudimu ir kitais negalavimais. Todėl savalaikė informacija apie deguonies lygį kraujyje gali padėti stebėti savo sveikatos būklę. Ir be to, šie duomenys itin svarbūs mūsų laikais, nes, kaip žinia, koronavirusas organizme sukelia rimtus šio sveikatos rodiklio pakeitimus. Tikrai negalima nepastebėti to fakto, kad „Apple“ tikrai daug investicijų skiria „Apple Watch“ matavimų tobulinimui ir potencialiai įvairių negalavimų diagnostikai, tačiau būtina akcentuoti, kad išmanusis laikrodis ir visi šie matavimai nėra medicininio lygio. Kol kas jie labiau informaciniai ir skirti savo kasdienės savijautos stebėjimui, o „Apple Watch“ nėra medicinis įrengininys.

Taip pat „Apple Watch Series 6“ turi antros kartos širdies ritmo jutiklį. Dėl „Širdies ritmas“ programos galima pastebėti nepalankius simptomus, tokius kaip aritmija ar neįprastai didelis arba žemas pulso dažnis, o tai padės laiku kreiptis į gydytoją. Naujoji programa „Miegas“ padeda nustatyti įprastą miego režimą bei stebėti kiekvienos nakties savo miego kokybę. „Apple Watch Series 6“ stebi miego trukmę ir padeda nustatyti idealų režimą.

Vertėtų paminėti, kad išmaniajame laikrodyje atsirado visada aktyvus aukščio matuoklis. Kaip ir kituose „Apple Watch“ modeliuose, čia taip pat yra kompasas, akcelerometras, kuris aptinka kritimą, giroskopas ir aplinkos apšvietimo jutiklis. Taip pat šis išmanusis laikrodis turi greitosios pagalbos SOS funkciją, kuri reiškia, kad laikrodis gali užfiksuoti jei nukritote, negalite judėti ir sujungti su pagalbos tarnybomis. Taip pat tokią funkciją galima iškviesti paspaudus ir palaikius šoninį mygtuką. Speciali laikrodžio „Noise“ programėlė įspės jus, jei atsidursite labai triukšmingoje vietoje.

„Apple Watch Series 6“ yra nepakeičiamas aktyvumo asistentas visiems sportuojantiems. Išmanusis laikrodis seka daugybę treniruočių rūšių ir padeda palaikyti motyvaciją. Motyvacijos suteikia ir aktyvumo žiedai, kurie skatina būti aktyviam ir dalintis ta aktyvumo informacija su draugais.

„Apple Watch Series 6“ autonominio veikimo laikas

Nepaisant padidinto ekrano ryškumo „Always-on“ režime įmontuotas išmaniajame laikrodyje ličio-jonų akumuliatorius užtikrina iki 18 valandų autonominio veikimo. Gamintojas autonominio veikimo laiką apibūdina „all-day“ fraze. Tai reiškia, kad išmanaus laikrodžio įkrauti vidury dienos tikrai nereikės. Pats įkrovimo procesas trunka 1,5 val.

Kodėl „Apple Watch Series 6“ ir „AirPods“ – ideali pora?

Išmanusis laikrodis palaiko Bluetooth 5.0, dėl kurio prie jo galima prijungti belaides „AirPods“ ausines. Kodėl tai patogu? Pirmiausia dėl to, kad muzikos valdymas tiek „AirPods“, tiek „AirPods Pro“ modeliuose pasirenkamas nustatymuose, bet pačios ausinės neturi garso reguliavimo funkcijos. Šito dalyko reikia prašyti „Siri“. O štai prijungus ausines prie išmanaus laikrodžio, mėgstamo grojaraščio valdymas yra itin patogus. Norite padidinti garsumą? Pasukite „Digital Crown“ ratuką. O jei prireikia sustabdyti grojamą muziką, paspauskite laikrodyje „Stop“. Be to, „Music“ programėlė „Apple Watch“ išmaniajame laikrodyje visiškai suderinama su „iPhone“ mediateka, todėl nereiks kiekvieną kartą traukti telefoną, kai norėsite įjungti norimą muzikos kūrinį. Apskritai „iPhone“ net galima bus palikti namie ir eiti bėgioti su mėgstama muzika be telefono. Juk skamba idealiai, tiesa?

Apibendrinimas

Nepaisant to, kad „Apple Watch Series 6“ tikrai labai panašus į savo pirmtaką, jis aprūpintas įdomiomis inovacijomis. Varlė.lt specialistų manymu, jeigu turite penktos kartos modelį, vargu ar verta bėgti ir keisti jį į „šeštuką“. Nebent jums tikrai labai įdomi deguonies lygio kraujyje funkcija. O jeigu turite senesnį nei praeitų metų modelį ar apskritai galvojate apie savo pirmąjį „Apple Watch“ išmanųjį laikrodį ir norite pilno funkcionalumų paketo – „Apple Watch Series 6“ tikrai vertas jūsų dėmesio.