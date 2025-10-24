Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 24 d.)

AVINAS. Galite jausti poreikį gilintis į savo emocijas ar dalykus, kurie ilgai buvo atidėti. Tinkamas metas atsikratyti baimių ir įpročių, kurie trukdo vidinei ramybei. Vakare atsiras noras pabūti vienumoje, kad atsigautumėte dvasiškai.
JAUTIS. Santykiuose gali kilti aštresnių pokalbių, bet jie padės atskleisti tikrąsias jausmų spalvas. Atvirumas ir pagarba leis išvengti nesusipratimų. Galite naujai suvokti partnerystės vertę.
DVYNIAI. Darbo srityje gali atsiverti naujų niuansų ar paslėptų detalių, kurioms anksčiau neskyrėte dėmesio. Tinkamas metas sutvarkyti dokumentus ir išspręsti senus klausimus. Sveikata pagerės, jei daugiau dėmesio skirsite poilsiui ir kvėpavimui
VĖŽYS. Kūrybinės mintys gims iš emocijų gelmės, tad nebijokite pasitikėti įkvėpimu. Diena tinkama meninėms veikloms ar laiko praleidimui su vaikais. Meilėje norėsis nuoširdumo ir šilumos, todėl venkite šaltumo ar distancijos.
LIŪTAS. Namų aplinka gali pareikalauti jūsų dėmesio, galbūt panorėsite ką nors pertvarkyti ar atnaujinti. Svarbu būti kantriems su artimaisiais, kad išvengtumėte ginčų. Vidinė pusiausvyra stiprės, jei pavyks suderinti pareigas ir poilsį.
MERGELĖ. Diena kupina vidinių įžvalgų, todėl verta išgirsti, ką sako jūsų intuicija. Pokalbiai gali suteikti ne tik aiškumo, bet ir naujų galimybių. Tiesa, ne viską verta sakyti garsiai, išmintis – tai santūrumas.
SVARSTYKLĖS. Finansiniai klausimai gali reikalauti daugiau dėmesio. Geriau patikrinti visas smulkmenas prieš priimant sprendimus. Tinkamas laikas peržiūrėti biudžetą ar planus, susijusius su pajamomis. Vakare palanku pasimėgauti ramybe ir gera muzika.
SKORPIONAS. Energijos antplūdis leis imtis pokyčių, tačiau svarbu vengti kraštutinių emocijų. Vidinė stiprybė ir susikaupimas padės atlaikyti bet kokias įtampas. Tai diena, kai galite atsinaujinti tiek vidumi, tiek išore.
ŠAULYS. Užplūs stipri nuojauta, kuri padės suprasti susiklosčiusią situaciją. Tinkamas metas užbaigti senus darbus ir paleisti praeitį. Pasitikėjimas gyvenimo tėkme suteiks lengvumo net sudėtingomis aplinkybėmis.
OŽIARAGIS. Ryšiai su draugais ar bendraminčiais gali atverti naujas perspektyvas. Svarbu įsiklausyti į tai, ką siūlo likimas, bet nepriimti visko aklai. Vakare gali kilti noras atsitraukti nuo šurmulio ir tiesiog pabūti su savimi.
VANDENIS. Profesinėje srityje galite sulaukti naujų atsakomybių ar sprendimų, kurių ilgai vengėte. Pasitikėjimas savo jėgomis padės išsiskirti ir sustiprinti autoritetą. Tylus pasididžiavimas bus jūsų geriausia motyvacija.
ŽUVYS. Norėsite gilintis į dvasinius klausimus ar ieškoti prasmės kasdienybėje. Kelionės, net trumpos, gali įkvėpti naujoms idėjoms. Mokymasis, domėjimasis vidiniu augimu suteiks ramybės ir įkvėpimo.
