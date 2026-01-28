Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (sausio 28 d.)

AVINAS. Ši diena gali skatinti sulėtinti tempą ir įsiklausyti į kūno signalus. Noras greitai veikti gali susidurti su vidiniu pasipriešinimu ar nuovargiu. Naudinga rinktis paprastus darbus ir nekelti sau perteklinių reikalavimų.
JAUTIS. Dėmesys natūraliai krypsta į saugumą, vertybes ir stabilumą. Emocijos gali būti gilesnės, todėl svarbu nepriimti sprendimų vien iš prisirišimo ar baimės prarasti. Rami kasdienė rutina padės išlaikyti vidinę pusiausvyrą.
DVYNIAI. Mintys gali suktis ratu, o aiškumas ateiti lėčiau, nei įprasta. Vertėtų vengti skubotų pokalbių ar pažadų, kurių vėliau nesinorės tęsti. Tylus stebėjimas šiandien vertingesnis už aktyvų įsitraukimą.
VĖŽYS. Vidinis jautrumas sustiprėja, ypač santykiuose su artimais žmonėmis. Gali kilti noras daugiau duoti, nei leidžia resursai. Svarbu nepamiršti savęs ir leisti emocijoms nurimti savaime.
LIŪTAS. Ši diena gali priminti apie ribas tarp noro kontroliuoti ir poreikio pasitikėti procesu. Reakcijos į aplinką gali būti aštresnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Naudinga atsitraukti nuo dramatiškų situacijų ir rinktis paprastumą.
MERGELĖ. Praktiniai klausimai gali pareikalauti daugiau kantrybės, nei įprasta. Smulkmenos gali erzinti, jei bandysite viską sutvarkyti iš karto. Geriausiai veiks nuoseklus, bet lėtas judėjimas.
SVARSTYKLĖS. Santykių tema gali tapti jautresnė, ypač jei ilgai buvo nutylėtų dalykų. Noras išlaikyti harmoniją gali susidurti su vidiniu nepasitenkinimu. Atvirumas sau svarbesnis, nei bandymas visiems įtikti.
SKORPIONAS. Emocijos gali būti intensyvios, tačiau ne visada aiškiai suprantamos. Gali kilti poreikis kontroliuoti situacijas, kurios iš tiesų reikalauja paleidimo. Vidinė tyla šiandien gydo labiau, nei veiksmai.
ŠAULYS. Platesnės vizijos gali trumpam prarasti kryptį. Tai tinkamas metas sustoti ir peržiūrėti kas iš tiesų turi prasmę. Nebūtina šiandien rasti atsakymus, pakanka užduoti teisingus klausimus.
OŽIARAGIS. Atsakomybės jausmas išlieka stiprus, tačiau energijos gali būti mažiau, nei planuota. Vertėtų perskirstyti krūvį ir nebandyti visko laikyti vien savo rankose. Maži, apgalvoti žingsniai bus tvirtesni už spaudimą.
VANDENIS. Vidinis prieštaravimas tarp laisvės ir pareigos gali tapti ryškesnis. Noras veikti savaip gali susidurti su išoriniais apribojimais. Lankstumas mąstyme padės išvengti įtampos.
ŽUVYS. Jautrumas aplinkai padidėja, todėl svarbu atsirinkti kam skiriate dėmesį. Svetimos emocijos gali lengvai tapti savomis. Rami aplinka ir laikas vienumoje padės išlaikyti vidinį stabilumą.
