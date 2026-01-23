Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (sausio 23 d.)

AVINAS. Pasinersite į apmąstymus. Veikla, reikalaujanti spaudimo ar varžybų, gali varginti labiau nei įprastai. Naudinga leisti sau atsitraukti ir nepersistengti prisiimant atsakomybę.
JAUTIS. Norėsite būti su artimais žmonėmis. Kolektyviniai reikalai reikalauja kantrybės ir lankstumo. Vertėtų stebėti, kam skiriate laiką ir energiją.
DVYNIAI. Dėmesys natūraliai krypsta į pareigas ir reputaciją. Per dideli lūkesčiai sau gali išsekinti. Pravartu pasirinkti paprastesnį tempą ir nesivelti į ginčus.
VĖŽYS. Gali stiprėti noras ieškoti prasmės. Informacijos perteklius gali blaškyti. Rekomenduojama pasitikėti intuicija, o ne svetimomis nuomonėmis.
LIŪTAS. Vidinė būsena gali būti gilesnė nei įprastai. Finansiniai ar emociniai įsipareigojimai reikalauja atsargumo. Tinkamas metas paleisti tai, kas jums nebetarnauja.
MERGELĖ. Santykių tema šiandien ypač jautri. Noras viską išspręsti logiškai gali nesuveikti. Naudinga daugiau klausytis, o ne taisyti.
SVARSTYKLĖS. Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau jėgų, nei planuota. Kūnas signalizuoja, jei peržengiate ribas. Maži, sąmoningi veiksmai bus vertingesni už produktyvumą.
SKORPIONAS. Kūrybinė ar jausminė energija stipresnė. Impulsyvūs sprendimai vėliau gali kelti abejonių. Geriau rinktis širdžiai mielas veiklas.
ŠAULYS. Dėmesys gali krypti į namus ar vidinį saugumą. Emocinis fonas nepastovus, todėl svarbu nepriimti visko asmeniškai. Paprasti buities ritualai gali raminti.
OŽIARAGIS. Mintys gali suktis ratu. Pokalbiai reikalauja aiškumo ir kantrybės. Vertėtų neskubėti su sprendimais ir leisti informacijai nusistovėti.
VANDENIS. Materialūs klausimai gali kelti daugiau jausmų, nei tikėjotės. Ne pats tinkamiausias metas rizikingiems sprendimams. Stabilumas kuriamas per saiką ir paprastumą.
ŽUVYS. Jautrumas padidėjęs, bet kartu stiprėja vidinis suvokimas. Aplinka gali veikti labiau nei įprastai. Rekomenduojama saugoti ribas ir rinktis tylą vietoj triukšmo.
