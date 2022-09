Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugsėjo 21 d.)

Avinas

Kad ir ko Avinas imtųsi, bus sunku nepastebėti ir neįvertinti jo gabumų. Jis sugeba puikiai susidoroti su bet kokia veikla ir parodyti save kitiems iš pačios palankiausios pusės. Ypač stiprų įspūdį galės padaryti tiems, su kuriais anksčiau nebuvo pažįstamas. Todėl, jei vyks susitikimai su naujais žmonėmis ar verslo derybos, tam geresnės dienos nebus.

Jautis

Gali kilti sunkumų bendraujant su draugais, artimaisiais, kolegomis. Jei situacija reikalaus pristatyti savo idėją ar planą, Jautis gali jaustis nesaugiai ir nejaukiai. Tačiau objektyvių priežasčių baimei nėra: šiandien aplinkiniai Jaučiui palankūs, o jei tik norės, jis puikiai sugebės jiems perteikti savo mintis.

Dvyniai

Horoskopo žvaigždės Dvyniams pataria leistis į kūrybinį skrydį. Tereikia norėti tapti nestandartinių idėjų generatoriumi. Tam nebūtinai reikia būti dailininkais ar rašytojais: bet kurioje veikloje, reikalaujančioje kūrybiško požiūrio, šiandien Dvyniai galės puikiai pasirodyti. Tačiau tiksliųjų mokslų atžvilgiu situacija bus atvirkštinė, todėl jei jų darbas susijęs, pavyzdžiui, su apskaita, geriau apgalvoti strategiją, o ne skaičiuoti nulius.

Vėžys

Reikėtų atsargiau elgtis su pinigais – nesvarbu, ar tai paties piniginė, ar ne. Vėžį trauks spontaniški pirkiniai, didelės išlaidos, rizikingos investicijos ir piniginės avantiūros. Dėl tokios nuotaikos išlaidauti Vėžiui šiandien daug lengviau prarasti nei įgyti. Taigi šiandien jis turėtų laikytis atokiau nuo pinigų ir visko, kas su jais susiję.

Liūtas

Kad ir ko Liūtas imtųsi, jis visada labai greitai susigaudo. Jo smegenys žada dirbti aiškiai kaip kompiuteris, dėl to Liūtas gali ne tik įvertinti kitų žmonių idėjas, bet ir sukurti keletą savo. Bet kokiais klausimais, kuriuose šiandien dalyvaus Liūtas, jis apskaičiuos visus judesius keliais žingsniais į priekį. Tai padės jam elgtis ryžtingai, tačiau be klaidų ir rasti naudos sau net ten, kur nė vienas iš aplinkinių to nesitikėjo.

Mergelė

Laukia gausi emocijų diena – ir dažniausiai malonių. Gali pradžiuginti kai kurie įvykiai ar jų lūkesčiai. Galbūt vyresnybė pažadės Mergelei galimybę kilti karjeros laiptais, jos artimieji ją kuo nors pradžiugins, arba įvyks dar kažkas malonaus. Įkvėpta vilčių ir perspektyvų, ji šiandien gali jausti malonų jaudulį. Nepaisant visų teigiamų dalykų, emocijos trukdys Mergelei tvarkyti suplanuotus reikalus.

Svarstyklės

Horoskopo žvaigždės pataria Svarstyklėms dažniau klausytis savo intuicijos balso: ji nenuvils. Diena suteiks gerą galimybę gauti naudos ar žengti žingsnį į viršų karjeros laiptais. Tačiau jos galės pasinaudoti šia proga tik tuo atveju, jei priims sprendimus remdamosi širdimi, o ne galva. Faktas, kad loginėms išvadoms Svarstyklės šiandien gali neturėti reikiamos informacijos, tačiau jų pasąmonė veiks nepriekaištingai, patardama stebėtinai protingai.

Skorpionas

Geriausia, ką gali padaryti Skorpionas, – atverti naują puslapį savo gyvenime. Horoskopo žvaigždės pataria jam ieškoti naujų būdų, kaip išspręsti įprastas problemas ir kartu ir įnešti naujovių į savo kasdienį gyvenimą. Galbūt tam reikės perstatyti baldus namuose, sukurti naują verslo strategiją arba atnaujinti garderobą. Tai padaręs šiandien, Skorpionas gali tikėtis gero rezultato.

Šaulys

Galima netikėta žinia, kuri pakoreguos Šaulio planus. Galbūt ji bus susijusi su asmeniniu gyvenimu, o gal su kai kuriais jo reikalais. Vienaip ar kitaip, Šaulys turės persvarstyti savo pradinį tvarkaraštį. Gali būti, kad daug laiko šiandien jis skirs diskusijoms arba žinioms apmąstyti, todėl nebus lengva atlikti viską, ką iš pradžių planavo.

Ožiaragis

Tai ryžtingų veiksmų diena. Norint laimėti mūšį, pirmiausia reikia tam nusiteikti, ir šiandien yra tinkamas laikas pradėti kovą, jei Ožiaragis tam pribrendo. Horoskopo žvaigždės jam suteikia ryžto, drąsos, sugebėjimo duoti atkirtį ir tvirtai laikytis savo nuomonės. Kovinės savybės Ožiaragį ne tik pastūmės prieštarauti aplinkinių nuomonei, bet ir apginti savo požiūrį bei galiausiai laimėti.

Vandenis

Gali kilti abejonių ir svyravimų bet kokiais klausimais. Net ir dėl smulkmenų bus sunku priimti sprendimą, todėl Vandenis tiesiog norės atidėti klausimą vėlesniam laikui arba perkelti ant kažkieno pečių. Neužtikrintumas turi kitą pusę: jis nesielgs neapgalvotai. Dėl šios priežasties klaidų tikimybė tvarkant reikalus artima nuliui.

Žuvys

Iš Žuvų gali būti pareikalauta, kad jos imtųsi dalykų, kuriuos jau seniai atidėliojo. Galbūt jos tiesiog nežinojo, kaip visa tai pradėti. Bet jei Žuvys nesiryš to daryti šiandien, gali atsitikti taip, kad su tomis problemomis susidoroti nesugebės niekada. Taigi neverta ieškoti pasiteisinimų dėl neveiklumo ir tingulio – niekas taip netrukdo žengti į priekį kaip didžiulė reikalų krūva. Juos susitvarkiusios Žuvys lengviau atsikvėps.