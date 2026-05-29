Birželio horoskopas: laukia lemtingi įvykiai, kurių nebus galima ignoruoti

Jau birželio 1 d. 14.56 val. (GMT+3) Merkurijus įžengia į Vėžio ženklą, kur vėliau pasuks retrogradiniu keliu. Mintys tampa gilesnės ir emocingesnės, o pokalbiai vis dažniau paliečia šeimos, praeities, vidinio saugumo ir prisiminimų temas. Žmonės pradeda kitaip suvokti informaciją: viskas, kas pasakyta, giliau paliečia jų emocijas, o senos temos pamažu grįžta, reikalaudamos dėmesio ir permąstymo.
Kitą dieną, birželio 2-ąją, Saulė sudarys sekstilį su Saturnu. Po emocingos mėnesio pradžios atsiranda galimybė susikaupti, susitvarkyti reikalus ir sudėlioti aiškesnį veiksmų planą. Šis aspektas padeda išlaikyti stabilumą net ir bendros įtampos fone bei suteikia gebėjimą priimti sprendimus be nereikalingo skubėjimo.
Tačiau jau birželio 4 d. Merkurijus sudaro kvadratūrą su Neptūnu, ir informacinė erdvė tampa gerokai chaotiškesnė. Padaugėja gandų, nutylėjimų, sumaišties ir emocinių reakcijų. Tokiomis dienomis žmonėms sunkiau atskirti faktus nuo prielaidų, o pokalbiai dažnai veda prie nesusipratimų. Jausmai paaštrėja, sustiprėja jautrumas žodžiams ir polinkis pernelyg subjektyviai vertinti tai, kas vyksta.
Nuo birželio 5 iki 16 d. Uranas patenka į įtemptą T kvadratą su Mėnulio mazgais – ir tai yra vienas nestabiliausių mėnesio laikotarpių. Uranas siejamas su pažadintojo ir naikintojo archetipu. Jis atneša staigius pokyčius, netikėtas naujienas, laisvės siekimą ir situacijas, kurios tiesiogine prasme išmuša žemę iš po kojų. Mėnulio mazgai suteikia tam, kas vyksta, lemtingumo jausmą, todėl daugelis šio laikotarpio įvykių bus suvokiami kaip lūžio taškai.
Kolektyviniu lygmeniu didėja įtampa tarptautiniuose procesuose, informacinėje erdvėje, technologijų, transporto ir komunikacijų srityse. Senos sistemos ima strigti, o įprasti scenarijai nebeveikia taip, kaip anksčiau. Daugelis pajus, kad gyvenimas reikalauja greitų sprendimų ir nebeleidžia likti ankstesnėje būsenoje.
Birželio 9 d. vienu metu formuojasi keli svarbūs aspektai. Merkurijus iš Dvynių sudaro kvadratūrą su Saturnu Avine, sukurdamas spaudimo, apribojimų ir sunkumų derybose jausmą. Pokalbiai tampa intensyvesni, planai susiduria su kliūtimis, o bet koks vėlavimas erzina greičiau nei įprastai.
Tačiau tą pačią dieną Venera jungiasi su Jupiteriu Vėžio ženkle – tai viena gražiausių ir šilčiausių birželio jungčių. Bendro nestabilumo fone atsiranda rūpesčio, emocinio artumo, palaikymo ir tikro dvasinio ryšio troškimas. Sustiprėja šeimos temos, taip pat noras būti šalia artimųjų, stiprinti santykius ir sukurti erdvę, kurioje yra saugumo bei pasitikėjimo jausmas.
Nuo birželio 9 iki 11 d. Saulė yra opozicijoje su Lilit, o tikslus aspektas formuojasi birželio 10 d. Šis laikotarpis padidina emocinę įtampą ir iškelia į dienos šviesą paslėptus konfliktus, vidinius prieštaravimus bei sukauptas nuoskaudas. Žmonės tampa jautresni kritikai, spaudimui ir bandymams kontroliuoti. Viskas, kas ilgai liko viduje, pradeda daug ryškiau reikštis.
Birželio 13 d. 13.47 val. Venera įžengia į Liūtą, o kartu su ja keičiasi ir santykių atmosfera. Po emocinio Vėžio švelnumo atsiranda noras ryškumui, dėmesiui, gražiems gestams ir atviriems meilės demonstravimams. Venera Liūte sustiprina norą įtikti, pritraukti dėmesį, parodyti savo jausmus ir gauti emocinį grįžtamąjį ryšį. Išryškėja populiarumo, asmeninio prekės ženklo kūrimo, kūrybiškumo ir viešumo temos.
Birželio 15 d. 5.54 val. įvyksta jaunatis 24° Dvynių ženkle, Venerai sudarant sekstilį su Uranu. Ši jaunatis atveria naują informacijos ciklą ir atneša netikėtų pažinčių, staigių bendravimo posūkių, naujienų bei pasiūlymų, kurie gali greitai pakeisti planus. Didėja noras keliauti, užmegzti naujus kontaktus, mokytis ir tyrinėti visiškai naujas galimybes.
Birželio 17 d. Venera sudaro trigoną su Neptūnu – tai romantikos, įkvėpimo, meno ir gražių emocijų aspektas. Tai padidėjusio jautrumo dienos, kai muzika, žodžiai, atmosfera ir prisiminimai suvokiami ypač giliai. Žmonės dažnai idealizuoja jausmus, prisimena praeitį ir ieško emocinės šilumos.
Tą pačią dieną pradeda formuotis Veneros opozicija su Plutonu, o tikslus aspektas įvyksta birželio 18 d. Ir čia romantika susilieja su įtampa. Į paviršių iškyla pavydo, kontrolės, emocinės priklausomybės ir slaptų išgyvenimų temos. Jausmai tampa intensyvesni, o santykiai išbandomi dėl tvirtumo.
Nuo birželio 19 d. iki mėnesio pabaigos išlieka Merkurijaus sekstilio su Marsu fonas 1° orbise, nors tikslaus aspekto nebus. Šis energetinis fonas daro žmones aktyvesnius, pagreitina derybas, keliones, informacijos apsikeitimą ir padeda greičiau priimti sprendimus. Sustiprėja bendravimo dinamika ir noras veikti be ilgų pauzių.
Birželio 21 d. 11.25 val. įvyksta vasaros saulėgrįža – vienas svarbiausių metų astrologinių taškų. Saulė įžengia į Vėžio ženklą, ir nuotaika smarkiai pasikeičia. Po dinamiškos Dvynių energijos prasideda laikotarpis, susijęs su namais, šeima, vidine parama, emociniu saugumu ir asmeninėmis ribomis. Daugelis pradeda daugiau dėmesio skirti savo aplinkai, artimiesiems ir ateities klausimams.
Birželio 25 d. Venera sudaro trigoną su Saturnu, padėdama sustiprinti santykius ir transformuoti jausmus į stabilesnę formą. Šis aspektas palankus rimtiems sprendimams, pokalbiams apie ateitį, sąjungų įforminimui ir bet kokiems žingsniams, susijusiems su patikimumu bei ilgalaikiais planais.
Tačiau jau birželio 26 d. Saulė sudaro kvadratūrą su Neptūnu, ir emocinis fonas vėl tampa labiau miglotas. Didėja nuovargis, jautrumas kitų žmonių įtakai, noras pabėgti nuo sudėtingos realybės ar idealizuoti dabartinius įvykius. Tokiomis dienomis ypač svarbu nepriimti sprendimų, paveiktų emocijų ar gražių pažadų.
Birželio 28 d. Marsas sudaro sekstilį su Jupiteriu – aktyvumo, judėjimo ir galimybių plėtros aspektą. Tai atneša energijos antplūdį, norą drąsiai veikti ir greičiau judėti į priekį. 22.30 val. Marsas įžengia į Dvynius, smarkiai pagreitindamas bendrą gyvenimo tempą. Padaugėja kelionių, naujienų, bendravimo, derybų ir situacijų, reikalaujančių greito reagavimo.
Birželio 30 d. 8.52 val. Jupiteris įžengia į Liūtą. Jupiterio buvimas šiame ženkle tęsis iki 2027 m. liepos mėn. Baigiasi svarbus ciklas, susijęs su emocine parama, šeimos reikalais ir stabilumo paieškomis. Prasideda visiškai kitoks laikotarpis – gyvybingesnis, viešesnis, orientuotas į savirealizaciją, kūrybiškumą, lyderystę ir norą kuo atviriau save išreikšti.
O mėnesio pabaigoje įvyksta dar viena galinga kulminacija. Birželio 30 d. 2.57 val. 9° Ožiaragio ženkle bus pilnatis. Ši pilnatis apibendrina viską, kas įvyko birželį, ir atskleidžia priimtų sprendimų rezultatus. Ožiaragis siejamas su atsakomybe, karjera, struktūra, statusu ir gebėjimu atlaikyti spaudimą. Todėl mėnesio pabaiga skatina blaiviai pažvelgti į savo padėtį, įvertinti realius pasiekimus ir suprasti, kurie procesai turi tvirtą pagrindą, o ko jau nebeįmanoma išlaikyti ankstesne forma.
(be temos)