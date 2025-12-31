Astrologė įspėja: 2026-ieji bus lūžio metai – ne visi jiems pasiruošę

Į šiuos klausimus atsakė „Avietinio dangaus“ moters tobulėjimo namų įkūrėja, astrologė Karolina Petronienė.
– Kokie metai mūsų laukia?
– 2026-ieji metai yra vadinami Ugninio Žirgo metais, kada tolimosios planetos įeina į ugnies stichijos ženklą, dėl to ir turime Ugninio Žirgo metus. Praėję metai buvo vandens stichijos, kada visi ėjome į dvasinį gylį, paleidimus. Matome, kad dabar šios temos plėtojamos labai stipriai: kvėpavimo sesijos, astrologija, numerologija. Iš tiesų dabar tai yra tokia tarsi banga, bet kolektyviškai tai mus visus labai augina. Ateinantys metai yra apie ugnį. Reiškia, dabar jau nuo tokio vidinio tarpo einame daugiau į išorę, veiksmą, darymą. Žirgas yra vis tik apie laisvę, veržlumą, pasitikėjimą savimi, ėjimą į priekį.
– Turbūt apie savo vidinę galią?
– Taip, apie savo vidinę galią.
– Kokias temas simbolizuoja dar šis gyvūnas?
– Kadangi praėję metai buvo Gyvatės metai, tai buvo tokie transformaciniai metai, kada reikėjo išsinerti tarsi iš senos odos, atrasti savo naują tapatybę. Šie metai būtent yra apie savęs atradimą iš naujo, drąsą. Tai yra transformacija. Dabar jau yra toks kaip mano naujas identitetas, kada jau turiu dėti žingsnius. Tai, ką planavau, išbuvau savyje, dabar bet kokius naujus projektus paleisti yra labai naudinga. Taip pat turime ir oro stichijos ženklo energiją kitiems metams – tai yra komunikacija, kūryba, taip pat socialinės medijos įvaldymas.
– Ko reikėtų vengti? Ką darydami savotiškai eitume prieš srovę?
– Esame taip pat ir Vandenio eroje, kada atsiranda technologijos, nauji komunikacijos būdai, dirbtinis intelektas. Tiems žmonėms, kurie moka priimti naujoves, tai yra žingsnis į priekį. Tuos, kurie lieka konservatyvume, ilgame atidėliojime, pernelyg dideliame galvojime arba perfekcionizme (tai žemės stichijos savybės, kada neišjudu, noriu viską suplanuoti iki smulkmenų), šie metai gali labiau stabdyti. Šie metai yra kaip žirgas – veržlūs, bėgantys į išorę, pasaulį ir gyvenimą.
– Ir į laisvę, taip?
– Ir į laisvę.
– Kiekvieni metai turi ir šešėlį. Ko reikėtų vengti?
– Šešėlis yra konkurencija, lyginimasis su kitais. Taip pat perdegimas. Žmonės, pavyzdžiui, Liūto, Avino, Šaulio ženklų, savyje turi labai daug ugnies. Kai tai sutampa su Ugninio Žirgo metais, gali grėsti perdegimas – kai norisi visko iš karto: rizikų, projektų, didelių tikslų, bet nebesugebama suvaldyti energijos. Galimi perdegimai, panikos atakos, kai per daug apsiimama. Tai būtų tos savybės – konkurencija, kovingumas, agresija – kurias reikėtų kartais pristabdyti.
– Kokį patarimą galėtumėte duoti 2026-iems metams?
– Kadangi kiti metai yra apie drąsą ir savo unikalumo išraišką, kiekvienam palinkėčiau nusimesti visus įsitikinimus, visus ne savus dalykus ir atrasti savo tikrąją vidinę šerdį, įkūnyti savo asmenybės plotį, savo dydį ir eiti su drąsa.
– Dar viena įdomi tema – santykiai.
– Vėlgi tai tos pačios temos – komunikacija ir ugnis. Konkurencija, egocentrizmas, bet kartu ir mokėjimas dalintis erdve. Visi galime šviesti, visi galime būti ryškūs ir tuo pačiu sutilpti po viena Saule. Tai yra Saulės metai – ypač nuo liepos mėnesio, kai Jupiteris pereina į Liūto ženklą. Tai saviraiškos, kūrybos, teatro, televizijos laikas. Ypač kūrybiškiems žmonėms tai labai palankus metas išreikšti save. Tai Saulės energija – kai aš šviečiu, bet galiu priimti ir kitą šalia savęs.
– Kaip sutikti Naujuosius metus, kad jie būtų šviesūs ir vedantys į tikslą?
– Kiti metai yra apie ryškumą. Sakyčiau, verta rengtis ryškiau, daugiau švęsti, džiaugtis. Tai nėra metai ramiai meditacijai ar tylai – tai apie išorinį spindesį, gyvybę ir džiaugsmą.
