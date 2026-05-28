 Už lojančius šunis – baudos iki 1000 eurų: ką privalo žinoti augintinių šeimininkai

Už lojančius šunis – baudos iki 1000 eurų: ką privalo žinoti augintinių šeimininkai

2026-05-28 05:00
Arnas Mazėtis (LNK)

Kretingoje šuns triukšmas bute jo šeimininkei baigėsi net teismo nuosprendžiu ir bauda. Kaip dažnai daugiabučių gyventojai sulaukia tokių baudų, kokio dydžio jos yra ir ar galima laikyti keturkojį be kaimynų sutikimo, pasakojo Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Diniķis.

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iki kultūros

– Ar dažnai savivaldybė gauna pranešimų dėl kaimynų laikomų šunų skleidžiamų garsų?

– Gauna. Lyginant su kitais pažeidimais, nepasakyčiau, kad dažnai, bet pasitaiko tikrai.

– Ar kaimynai tai kažkaip fiksuoja? Kas tame skunde būna parašyta?

– Įvairiai būna. Būna tiesiog parašyta, kad šuo nuolat loja ar staugia, būna ir pridėti garso ar vaizdo įrašai. Tai priklauso, matyt, ir nuo situacijos – ar tai yra butas, ar namas, ar šuo laikomas lauke, ar uždarytas.

Andžej Dinikis
Andžej Dinikis / LNK stop kadras

– Kas gresia šeimininkams? Ar yra realiai nubaustų per šiuos metus ir kokios tos baudos yra?

– Nubaustų yra, atsakomybė numatyta nuo 150 iki 1000 eurų. Tačiau reikia pasakyti, kad vertinama būtent tai, ar nuolatinis šuns lojimas ar staugimas trikdo kitų asmenų darbą arba poilsį.

– Kokie argumentai tų gyventojų, kurie sulaukia baudų? Ar jie imasi veiksmų?

– Dažniausiai imasi. Dažnai būna taip, kad žmonės nežino apie tą situaciją. Kartais kaimynai, kurie pasiskundžia, nesivargina prieš tai pakalbėti su kaimynu ir informuoti, todėl gyventojai būna linkę tas problemas spręsti. Ne visada tai įvyksta čia ir dabar, nes tam reikia, matyt, ir truputį laiko, kažkokių papildomų pagalbų iš šalies, žmonių, kurie išmano gyvūnų elgesį ir žino, kaip tai spręsti. Tikrai imasi veiksmų, nėra taip, kad tiesiog ignoruoja, kadangi, kaip ir minėjau, tos baudos nemažos.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Kai kuriose savivaldybėse tarsi yra reikalavimas, norint laikyti augintinį, gauti kaimynų sutikimą. Ar logiškas toks reikalavimas?

– Dėl logikos nenoriu argumentuoti. Kiekviena savivaldybė turi teisę papildomai priimti tam tikrus reikalavimus savo savivaldybės teritorijoje. Vilniuje tokio reikalavimo nėra.

Šiame straipsnyje:
šuo
šuns lojimas
Triukšmas
baudos
daugiabučiai
kaimynų skundai
augintiniai
gyvūnų laikymas
savivaldybė
Vilniaus savivaldybė
Andžej Dinikis
gyvūnai

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Komentarai

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Komentarai

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Gima
Bėda tame kad gyvūnai dabar jau sužmoginami.Karvėm negalima išleisti oro,teršia aplinką daugiau kaip technika. Šunys ,,vargsta gyvendami daugiabučiuose ir palikti vieni,,tuoj bus spec.patarimai ir tarnybos jkaip išmokinti neloti( yra veislių ,kurios neloja).Na o mūsų tarnybos esmės nesprendžia niekur ką daryti,tik baudos.baudos.
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pelė
na ir gerai ,nes miesto tie gyvūnų globėjai nesižino kas darosi, mano šuo kaime pririštas, būdoje patiesiau kilimėlį, dieną pririštas prie troselio laksto kiek nori, maistas įvairus ir kauliukai ir sausas ir kepenėlės ,šuo laimingesnis nei būtų voljere2×3.o šiaip aišku mieste tie šunys kelia problemų.,vaikams galima tą meilę gyvūnams pakeisti triušiuku ar dar kuo ,gali būti ir šuniukas,tik turėtų neloti,tai galvoju tie gyvūnų tipo mylėtojai dar sugalvos pašalinti balso stygas.,nes šiaip tai jie realybėje nelabai susivokia.,tai karvės kenčia ,tai vištoms laisvių,kažkoks pararelinis pasaulis smegenyse.nemokykit to ko patys neišmanot
3
-6
Tai
norit, kad šuo nelotų, o gaidys negiedotų? Tada ir patys nestaukit muzikom, britvom, matais, perematais.
10
-5
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