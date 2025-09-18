Siūloma daliai apyvartinius taršos leidimus įsigyjančių įmonių skirti valstybės pagalbą

Valstybės pagalba galės būti skiriama už netiesiogiai patiriamas išlaidas, susijusias su ATL kaštais, įskaičiuotais į elektros kainą. Valstybės pagalba bus rengiama, atsižvelgiant į Europos Komisijos gaires dėl tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Tikimasi, kad šią pagalbą bus galima pradėti teikti nuo 2026 m.
Ankstesniu laikotarpiu (2013-2020 m.) šia priemone naudojosi vienintelė įmonė – AB „Achema”.
Atsižvelgiant į perkeliamas 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2023/959 nuostatas paramai būtų galima naudoti iki 25 proc. lėšų, gautų parduodant apyvartinius taršos leidimus.
Pagalbą gautų ATL prekybos sistemoje dalyvaujančios įmonės, kurios, pavyzdžiui, gamina popierių, kartoną, verčiasi naftos perdirbimu, vykdo tam tikras stiklo pluošto gamybos veiklas, gamina vandenilį ir t.t. Šie sektoriai, atsižvelgiant į Europos Komisijos vertinimą, patiria anglies dioksido nutekėjimo riziką, dėl kurios dalis ar visa jų gamyba gali būti perkelta į trečiąsias šalis dėl nelygios konkurencijos aplinkosaugos mokesčių srityje.
Norėdama išvengti tokios rizikos, Europos Komisija parengė ES šalims narėms taikomas valstybės pagalbos gaires, pagal kurias parengtas ir Klimato kaitos valdymo įstatymo pakeitimo projektas.
Tai viena iš kelių priemonių, suteikiančių galimybę mažinti konkurencingumo nelygybę įmonėms aplinkosaugos srityje, siekiant įgyvendinti prioritetinius Klimato kaitos programos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo projektus.
Įstatymo pataisomis taip pat patikslintos šioje Direktyvoje numatytos išimtys, taikomas komercinių orlaivių naudotojams dėl ATL atsiskaitymo už skrydžius į tolimiausius ES regionus ir pan. Atskiros išimtys būtų taikomos iki 2031 m. sausio 1 d.
Taip pat siūloma mažinti administracinę naštą mokymų teikėjams ir suteikiamos palankesnės sąlygos fiziniams asmenims pradėti mokytis pagal mokymo programas, susijusias su įranga, turinčia fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Būtų atsisakoma 1,5 metų darbo patirties atitinkamoje srityje reikalavimo: fiziniams asmenims užtektų baigti vidurinį ugdymą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į kitų ES valstybių praktiką.
Priėmus pataisas, būtų viešinami fluorintų dujų ŠESD tvarkymo atestatų savininkų duomenys: vardas ir pavardė arba juridinio asmens kodas atestato veiklos rūšis, kategorija ir galiojimo data. Toks duomenų viešinimas padėtų lengviau rasti reikiamą informaciją apie šių paslaugų tiekėjus.
