Šis medis gali sukelti nepakeliamą skausmą: užtenka vos vieno prisilietimo

Pasak „Discover Wildlife“, šis medis užauga iki maždaug 10 metrų aukščio, o jo pavadinimas kilęs iš pietryčių Kvinslando čiabuvių Gubbi Gubbi kalbos.
Leidinio teigimu, prie šio medžio geriau nesiartinti. Jo kamienas, lapai ir vaisiai yra padengti smulkiais plaukeliais, kurie, prisilietus prie augalo, į odą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Jis gali tęstis kelias dienas, savaites ar net ilgiau.
Vienas pirmųjų žmonių, dokumentavusių gimpie-gimpie medžio poveikį, buvo kelių inspektorius A. C. Macmillanas. 1866 metais parašytame laiške jis teigė, kad jo arklys, „nusideginęs nuo šio augalo, išprotėjo ir per dvi valandas nugaišo“.
1963 metais gamtosaugos pareigūnui Ernie Rideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Vėliau jis pasakojo, kad skausmas tęsėsi dvejus metus, ir pavadino jį „dešimt kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs“.
Entomologė Marina Hurley šį skausmą apibūdino kaip jausmą, „tarsi jus vienu metu trenktų elektra ir padegtų“. Taip pat žinoma atvejų, kai tyrėjams po ilgalaikio sąlyčio su medžiu išsivystė sunkios alerginės reakcijos.
2020 metais paskelbtame tyrime Dendrocnide genties augalų toksinai buvo palyginti su neurotoksinais, esančiais vorų ir kūginių sraigių nuoduose.
Šis medis kelia pavojų net ir tada, kai jo neliečiama. Buvimas šalia gali lemti nuodingų plaukelių įkvėpimą, o tai gali sukelti kvėpavimo takų komplikacijų, pranešė leidinys.
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