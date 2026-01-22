Privati Karibų jūros salelė – iguanų meilės lizdas

Nuo išnykimo mažąsias Antilų iguanas išgelbėti pasiryžę mokslininkai įdėjo 10 iguanų į medvilninius maišelius ir laivu nugabeno į salą, kurioje nėra plėšrūnų, tikėdamiesi, kad ropliai dauginsis.
Ir jie iš tikrųjų dauginosi. Populiacija išaugo iki 300 individų ir toliau didėja.
Iguanos gyveno maždaug dešimtyje Karibų jūros salų, tačiau dabar jos išnyko Antigvoje, Barbudoje, Sent Kitse, Nevise ir Sent Martine, taip pat beveik išnyko Gvadelupoje, Sent Bartselemyje ir Martinikoje, tvirtina gamtos apsaugos organizacijos „Re:wild“ atstovai.
Didžiausia grėsmė mažosioms Antilų iguanoms – žalios arba dryžuotauodegės iguanos, kilusios iš Centrinės ir Pietų Amerikos. Jos buvo įvežtos į Gvadelupą XIX a. ir vėliau išplito į kitas salas po uragano „Luisas“, kuris 1995 m. nusiaubė šiaurės rytų Karibų jūros regioną.
Žaliosios iguanos veda daugiau palikuonių, plinta didesnėje teritorijoje ir suėda daugiau maisto nei mažosios Antilų iguanos.
Tačiau didžiausia problema yra ta, kad abi rūšys poruojasi tarpusavyje.
„Tai tikrai kelia grėsmę genetinio gyvybingumo išlikimui. Jei genai susilpnėja, visa rūšis negali išlikti“, – teigė Angilijos nacionalinio fondo gamtos apsaugos pareigūnė Isabelė Curtis.
Todėl 2015 m. mokslininkai prigaudė mažųjų Antilų iguanų kitose salose, kad galėtų perkelti jas į Rytinę Dygliuotos Kriaušės salą, kur nėra šunų, kačių, eismo, žaliųjų iguanų ar kitų mirtinų grėsmių.
Buvo sugautos 23 iguanos, jos buvo genetiškai ištirtos, siekiant įsitikinti, kad yra grynosios veislės, o tada pirmosios 10 buvo pažymėtos ir paleistos į netoliese esančią Rytinę Dygliuotos Kriaušės salą.
Kai populiacija gerai prisitaikė prie naujos aplinkos, mokslininkai paleido likusias 13 iguanų.
I. Curtis tvirtino, kad mažųjų Antilų iguanų išsaugojimas yra svarbus biologinės įvairovės išsaugojimui, nes kiekviena rūšis atlieka tam tikrą funkciją.
Dabar jos veisiasi visoje Rytinėje Dygliuotos Kriaušės saloje, kuri tebėra negyvenama, bet laivų keliautojai kartais užsuka į kelis čia esančius restoranus, kuriuose galima pasimėgauti kepta vištiena, šonkauliais ir omarais.
Patiekalų iš iguanų meniu nėra.
