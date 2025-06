Praėjęs mėnuo pasaulyje buvo antra šilčiausia gegužė nuo stebėjimų pradžios

Temperatūra buvo 1,4 laipsnio aukštesnė už apskaičiuotą 1850–1900 metų priešindustrinio laikotarpio vidurkį.

Dalyje šiaurės vakarų ir vidurio Europos pavasaris – kovas, balandis ir gegužė, be to, buvo neįprastai sausas. „Kai kuriuose šiaurės vakarų Europos regionuose fiksuoti mažiausi kritulių ir dirvožemio drėgmės rodikliai bent nuo 1979 metų“, – teigiama ataskaitoje.

Europos Sąjungos klimato kaito tarnyba „Copernicus“ reguliariai skelbia duomenis, be kita ko, apie Žemės paviršiaus temperatūrą ir kritulius. Duomenys grindžiami kompiuterine analize, kuri apima milijardus matavimų, atliktų iš palydovų, laivų, lėktuvų ir meteorologijos stotyse visame pasaulyje.

Kita studija, kurią atliko klimato tyrėjų grupė „World Weather Attribution“, be to, parodė, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos praėjusį mėnesį fiksuotas beprecedentis šilumos periodas Islandijoje ir Grenlandijoje. Čia temperatūra buvo maždaug trimis laipsniais Celsijaus aukštesnė, nei būtų buvusi be klimato kaitos. Tai smarkiai prisidėjo prie papildomo Grenlandijos ledo dangos tirpimo. „Net vėsaus klimato šalyse stebėtos beprecedentės temperatūros“, – sakė Sarah Kew, tyrimo bendraautorė ir Karališkojo Nyderlandų meteorologijos instituto tyrėja.