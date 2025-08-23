Norima stiprinti balinio vėžlio buveinių apsaugą

Kaip BNS sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Tomas Tukačiauskas, teritorija, kurią apims draustinis, išskirtinė tuo, kad ji yra šiauriausias Lietuvos taškas, kur galima aptikti balinių vėžlių.
„Čia yra balinio vėžlio šiaurinio paplitimo arealo riba Lietuvoje. Jau toliau – aukščiau į šiaurę niekas nebeturi. Tai išsaugoti tas pakraštines populiacijos teritorijas yra labai svarbu, jeigu norime, kad ta rūšis išliktų“, – teigė ministerijos atstovas.
Skaičiuojama, kad Bestraigiškėse yra apie 20 balinių vėžlių.
T. Tukačiauskas sako, kad Lietuvoje gyvenantys baliniai vėžliai yra šiauriausiai aptinkami Europoje. Pasak jo, artimiausios šiaurinės teritorijos, kur aptinkama balinių vėžlių, yra Vokietijoje.
Pasak T. Tukačiausko, baliniams vėžliams veistis pietinėje Lietuvos dalyje yra geriausios sąlygos – čia daug pelkinių balų, žemdirbystė neintensyvi, mažai dirbamos žemės, kur naudojami pesticidai, todėl vandens telkiniai neužteršti.
Šiame draustinyje ketinama įrengti balinių vėžlių dėčių apsaugos nuo plėšrūnų priemones, taip pat pievas atviruose saulės įšildomuose vandens telkinių šlaituose, kur vėžliai galėtų dėti kiaušinius, juos įveisti baliniams vėžliams tinkamose buveinėse.
Įsteigus draustinį, teritorijoje būsiančios natūralios pievos ir ganyklos negalės būti verčiamos į kitas žemės ūkio naudmenas.
Greideriuoti kelius ir tvarkyti kelkraščius būtų galima tik gavus už draustinio apsaugą atsakingos saugomos teritorijos direkcijos pritarimą. Bus draudžiama tręšti ir naudoti chemines augalų apsaugos priemones.
Aplinkos ministerijos duomenimis, dabar Lietuvoje yra saugoma 18,49 proc. šalies teritorijos arba 1,207 mln. hektarų – maždaug tiek šalyje yra miškų.
Naujausi komentarai