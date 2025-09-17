 Medžiotojai vėl galės medžioti karinių poligonų teritorijose

2025-09-17 11:30
BNS inf.

Aplinkos ministerija trečiadienį paskelbė, jog grąžinama teisė reguliuoti medžiojamųjų gyvūnų populiaciją karinių poligonų teritorijose, kuriose iki šiol medžioti buvo draudžiama.

Medžiotojai vėl galės medžioti karinių poligonų teritorijose / Asociatyvi Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Pranešime teigiama, jog teisė medžioti grąžinama dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos Lietuvoje, kuomet pradėti steigti nauji kariniai poligonai ir jų teritorijose atsidūrė dalis medžioklės plotų.

Pasak ministerijos, medžiotojai neteko galimybės medžioti jiems tradiciškai priklausančiose vietose, o gyvūnų populiacija šiose teritorijose vis tiek turėjo būti reguliuojama dėl žemės, miško ir vandens telkinių sklypams daromos žalos.

„Įsigaliojus pakeitimams, jei poligono teritorija užima dalį medžioklei naudotojų plotų, medžiotojai vėl galės ten reguliuoti gyvūnų populiaciją. Tam bus pasirašoma sutartis tarp Lietuvos kariuomenės ir to medžioklės plotų naudotojo, kurio medžioklės ploto dalis pateko į poligoną. Medžiotojai galės veikti tik toje teritorijos dalyje, kuri jiems priklausė iki poligono įkūrimo, laikydamiesi visų teisės aktuose nustatytų terminų, būdų ir priemonių“, – teigiama pranešime.

Pasak ministerijos, poligono karinis viršininkas nustatys, kada galima bus vykdyti medžioklę, suderins grafiką ir užtikrins, kad tai vyktų tik tada, kai poligone nevyksta pratybos ar mokymai.

Pabrėžiama, jog visi sumedžioti limituojamų rūšių gyvūnai bus įtraukti į tą patį limitą, kuris galioja medžioklės plotų naudotojui skirtuose plotuose. Taip bus užtikrinama, kad populiacijos reguliavimas poligone būtų skaidrus ir vykdomas pagal tas pačias taisykles, kaip ir visoje Lietuvoje.

