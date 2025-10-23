Kodėl katės murkia: paslaptis, kuri gali jus išgydyti

Paslaptingas fiziologinis mechanizmas
Įdomu tai, kad katės neturi specialaus „murkimo organo“. Šis garsas atsiranda dėl gerklų ir diafragmos raumenų darbo. Kai šie raumenys ritmiškai susitraukinėja, oras vibruoja tarp balso stygų, sukeldamas švelnų garsą, kurio dažnis paprastai svyruoja nuo 25 iki 150 Hz.
Mokslininkai vis dar aiškinasi, kas tiksliai inicijuoja šiuos susitraukimus, tačiau viena aišku – tai ne tik malonus garsas, bet ir biologinis procesas, padedantis katei išlaikyti fizinę bei emocinę pusiausvyrą.
Kodėl katės murkia: pagrindinės priežastys
1. Komforto ir dėkingumo išraiška
Kai katė įsitaiso jums ant kelių, pradeda ritmingai minkyti letenėlėmis ir tyliai murkti – tai ženklas, kad ji jaučiasi saugi ir mylima. Tokiu metu murkimas būna giliausias, dažnai net girdimas kaip mažas traktorius – tai nuoširdus „ačiū“ už jūsų rūpestį ir švelnumą.
2. Bendravimas ir dėmesio siekimas
Murkimas – tai kalba. Katės juo sveikinasi, reaguoja į žmogaus balsą ar tiesiog prašo dėmesio. Kartais tai primena net kūdikio verksmą – pertraukiamas, aukštesnis garsas dažnai reiškia prašymą: „Atkreipk į mane dėmesį“ arba „pildyk dubenėlį“.
3. Savęs raminimas ir streso mažinimas
Katės murkia ne tik tada, kai joms gera. Šis garsas padeda joms nusiraminti stresinėse situacijose – kelionėje, naujoje vietoje ar po konflikto su kitu gyvūnu. Murkimas stimuliuoja hormonų, mažinančių baimę ir įtampą, gamybą. Tai tarsi natūrali meditacija.
4. Gydomasis poveikis
Moksliniai tyrimai rodo, kad murkimo vibracijos (25–150 Hz) skatina žaizdų gijimą, kaulų suaugimą ir raumenų atsigavimą. Tai natūrali fizioterapijos forma, kuri padeda katėms greičiau pasveikti po traumų. Be to, tas pats poveikis teigiamai veikia ir žmogų – murkimas mažina kraujospūdį, normalizuoja pulsą, mažina galvos skausmus ir nerimą.
Murkimo poveikis žmogui
Ar žinojote, kad katės augintojai net 30 proc. rečiau srega širdies ligomis? Glostant katę, sumažėja streso hormonų kiekis, o murkimo garsas veikia kaip natūrali relaksacijos terapija.
Katės murkimo dažniai sutampa su tais, kurie naudojami medicininėje vibracinėje terapijoje, todėl murkianti katė šalia gali būti tiesiogine prasme gydanti.
Kai murkimas tampa pavojaus ženklu
Ne visada murkimas reiškia, kad viskas gerai. Jei jūsų augintinė murkia nuolat, bet tuo pat metu atrodo vangiai, kvėpuoja sunkiai ar jos pilvukas išsipūtęs – tai gali būti ligos požymis.
Tokiu atveju būtina kuo greičiau kreiptis į veterinarą, nes už to gali slypėti rimtos sveikatos problemos – nuo kvėpavimo takų infekcijų iki vidaus organų uždegimų.
Kai murkimas dingsta
Jei jūsų katė, anksčiau garsiai murkusi, staiga nustojo tai daryti, tai taip pat signalas, kad kažkas negerai. Tai gali būti stresas, nuovargis ar net kvėpavimo sistemos sutrikimai. Skirkite jai daugiau dėmesio, leiskite jaustis saugiai ir stebėkite elgesį. Jei murkimas neatsinaujina, verta pasitarti su specialistu.
Murkimo paslaptis: garsas, kuris gydo
Murkimas – tai ne tik meilės išraiška. Tai sudėtingas emocinis ir biologinis mechanizmas, padedantis katėms išreikšti emocijas, atsigauti po streso ir net pasveikti.
O mums, žmonėms, šis garsas primena, kad ramybė slypi paprastume – šilumoje, artume ir santarvėje. Kai šalia murkia katė, pasaulis tiesiog tampa švelnesnis.
Naujausi komentarai