Įspūdingas lietuvių triumfas pasauliniame belgų aviganių čempionate

Šis čempionatas mūsų šalies sportininkams, belgų aviganių mylėtojams, buvo labai sėkmingas.
Pradėkime nuo IGP (Internationale Gebrauchshund Pruefung) rungtynių, kurias sudaro trys pagrindinės dalys: pėdsekystė, paklusnumas ir apsauga.
Šiose varžybose savo jėgas išbandė Klaudia Balnienė su belgų aviganiu malinua Aston Martin iš komandos „Metbox“. Tai pirmoji Lietuvai atstovavusi pora, kuriai šįsyk pavyko išlaikyti visas tris IGP dalis. Galutinis rezultatas: A: 89, B: 87, C: 80. Tai suteikė šansą aplenkti 103 dalyvius ir iškovoti 32 vietą.
Vilnietė Inga Badaraitei (dresūros mokykla „Šunų universitetas“) ir jos augintinė Be’cola Balkūnai dalyvavo „Obedience-2“ klasės varžybose. Jų rezultatas išties įspūdingas – FMBB bronza!
2024 m. Be’cola Balkūnai, trumpiau, Kola, būdama viena jauniausių dalyvių, jau išbandė savo jėgas „Obedience“ klasėje, jos debiutas FMBB tuomet buvo gana sėkmingas. Per porą metų sukaupta patirtis ir aistra „Obedience-2“ sportui šįkart įvertinti aukščiausiais balais: belgų aviganė griunendalė Kola – tarp geriausių pasaulio belgų aviganių.
Džiugi žinia ir „Agility“ bendruomenei: iš pasaulinio belgų aviganių čempionato į Lietuvą parkeliavo bronza!
„Dovilė su Desi, Vaida su Šango ir Edita su Lokiu patyrėme ypatingų akimirkų. Šuolių rungtyje iškovojome trečią vietą iš 28 komandų, o susumavus abi komandines trasas, į Lietuvą parsivežėme bronzą!
Pirmą kartą su Brille, kuri tampa nuostabiu komandiniu šunimi, pasiekėme tokį aukštą rezultatą: 8 iš 8 – švarios trasos! Finaluose: Elka su Baico – 4 vieta, Brille – 8 vieta! Susumavus keturias Brille’ės individualias trasas – 2 vieta iš 127 dalyvių!“ – klubo socialinėje paskyroje rašo sportininkė Jolanta Janušauskienė.
(be temos)