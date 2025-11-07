Įrengtas pirmasis šalyje gyvūnų „gyvybės langelis“

„Tai galimybė gyvūnų savininkams, kurie veikia iš nevilties ar bėdos“, – sakė idėjos autorė Jasmin Reinhard. Kol kas šis „gyvybės langelis“ skirtas tik triušiams ir graužikams. Tačiau pasiūla esą vėliau gali plėstis.
Tokia praktika vertinama prieštaringai. Kai kurie gyvūnų teisių gynėjai sako, kad tai skatina atiduoti pabodusius naminius gyvūnus. J. Reinhard tam prieštarauja: „Kas nenori eiti į gyvūnų prieglaudą, tas vis tiek paliks savo gyvūną gamtoje – mes gyvūnams bent jau suteikiame šansą“. Tokie gamtoje palikti gyvūnai daugiausiai neišgyvena, nes juos, pavyzdžiui, suėda lapės ar plėšrieji paukščiai. Per pirmąsias penkias dienas nuo įrengimo „gyvybės langelyje“ nebuvo paliktas nė vienas gyvūnas, sakė J. Reinhard.
Didelė medinė dėžė su ventiliatoriumi ir kamera stovi miško pakraštyje Hilterfingene už 30 km į pietryčius nuo Berno. Jei kas nors į dėžę įdės gyvūną ir ją uždarys, gyvūnų globėjai gaus signalą ir mažiau nei per valandą jį paims.
Tokių „gyvybės langelių“ prie gyvūnų globos namų 2021 m. jau būta Vokietijoje, tačiau jų atsisakyta, nes jais buvo piktnaudžiaujama, pasakojo darbuotoja Adriana Kötz. Iš visos Vokietijos atvykdavo žmonės, kurie arba norėdavo išvengti įprasto gyvūnų prieglaudos mokesčio, arba atsikratyti pavojingais šunimis. Kartą į tris dėžes buvo įgrūsti penki keturkojai.
Vokietijos Šlėzvego Holšteino žemėje veikia arklių „gyvybės langelis“ – čia žmonės anonimiškai ir nenurodydami priežasčių gali palikti arklius, kuriais nebegali rūpintis. Tada jie perduodami naujiems šeimininkams.
Vokietijos gyvūnų apsaugos asociacija mato tokių įrenginių privalumų ir trūkumų.
„Jie padeda apsaugoti gyvūnus nuo išmetimo ar net mirties, – sako asociacijos atstovė Kerstin van Kan. – Savininkai gali atiduoti savo gyvūnus, nesulaukdami nemalonių klausimų“. O tai yra ypač svarbi galimybė, kai trūksta pinigų ar patiriamas gėdos jausmas.
„Tačiau matome ir pavojų, kad gyvūnų bus atsikratoma be sąžinės graužimo“, – kalbėjo atstovė. Be to, galimybė greitai atsikratyti gyvūnu gali paskatinti skubotus sprendimus.
