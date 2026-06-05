Ilgiausias lentų takas Lietuvoje atskleidžia tai, ko daugelis nėra matę

Apie taką plačiau pasakojo Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė Modesta Bielskienė.
– Kuo šis pažintinis takas yra įspūdingas?
– Visų pirma, tai yra ilgiausias lentų takas Lietuvoje, pelkėje. Vaikštant čia galima nukeliauti beveik 7 kilometrus ir aplankyti, pamatyti vieną didžiausių pelkių Šiaurės Lietuvoje.
Įdomu tai, kad einant taku galima pamatyti visus pelkių tipus, stebėti besikeičiantį gamtovaizdį, kai iš, atrodo, plynų vietų paskui pereiname į mišką, ir pajausti gamtos garsus, čiulbančius paukščius. Ir iš tikrųjų tai vienas turbūt mažiausiai žmonių paliestų gamtos kampelių čia, Šiaurės Lietuvoje.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ir tikrai galima sutikti gyvūnų. Esu vaikščiojusi anksčiau, tai driežai lakstė. Ką galima pamatyti? Galbūt vaikai labai nori kažkokios gyvūnijos?
– Žinoma, keliaujant visada yra noras kažką pamatyti. Turbūt sušilus orui, nes gegužė ir birželis yra tokie mėnesiai, kai viskas sužaliuoja, atgimsta, galima pamatyti ir skraidančių drugelių, ir įvairiausių paukščių, driežiukų, besišildančių ant tako.
Kitus gyvūnus, kaip jau kam pasiseks, bet verta tikrai labai atidžiai dairytis. Galima pamatyti ne tik žalčius, galima pamatyti nuodingą gyvatę Lietuvoje – angį. O iš stambesnių gyvūnų, nepaisant to, jeigu jų ir nematome, būkime tikri, kad jie tikrai mus iš kažkur stebi.
– Ar visur takas yra medinis? Tikrai bus lengva eiti, nebus iššūkių? Ar tėvai su vaikais gali atvykti, ar jie praeina 7 kilometrus? Ar yra ir mažesnis ratas padarytas?
– Siūlome tris pasirinkimus. Ir didžioji tako dalis, taip, yra iš lentų. Pasirinkimai būtų tokie: pradėjus nuo poilsiavietės tako pradžioje galima nukeliauti tik iki vienintelio natūralaus Joniškio rajone Miknaičių ežero ir, apžiūrėjus šį objektą, grįžti atgal. Tai bus kilometras su trupučiu.
Galima eiti toliau ir apeiti mažesnįjį ratą, kuris bus apie 6 kilometrus. Visas takas tuomet bus lentų. Patogu ir pėsčiomis, ir tėvams su vežimėliais ar kitokiomis transporto priemonėmis, pavyzdžiui, paspirtukais, jeigu tik atrodo, kad patogu ir saugu važiuoti.
Galima eiti ir patį didžiausią ratą, kuris bus beveik 7 kilometrai. Tuomet ne visas kilometras bus natūralaus miško takelio, kur bus ir išlindusių medžių šaknų, ir galbūt dar kažkokių trukdžių, todėl su vežimėliais nebūtų labai patogu. Tuomet vertėtų rinktis trumpesnį maršrutą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)