„Google“ nori paleisti 32 milijonus užkrėstų uodų: gyventojai sunerimę

Kodėl planuojama paleisti uodus?
Projektas „Debug“ numato į gamtą paleisti Wolbachia bakterija užkrėstus uodų patinus. Kadangi patinai žmonių nekanda, jie laikomi saugiais.
Veikimo principas paprastas: laboratorijoje užauginti patinai poruojasi su laukinėmis patelėmis, o bakterija neleidžia išsivystyti jų palikuonims. Taip tikimasi palaipsniui sumažinti pavojingų uodų populiaciją konkrečiuose regionuose.
Šiuo metu paraišką vertina JAV aplinkos apsaugos agentūra. Prieš priimant galutinį sprendimą planuojama surengti viešą svarstymą, kuriame dalyvaus ekspertai ir gyventojai iš teritorijų, kuriose numatoma vykdyti projektą.
Ši iniciatyva jau sukėlė diskusijų. Jos šalininkai teigia, kad toks metodas galėtų sumažinti uodų platinamų ligų atvejų skaičių ir insekticidų naudojimą. Tuo metu kritikai ragina atlikti išsamesnius tyrimus ir įvertinti galimą poveikį vietos ekosistemoms.
(be temos)
(be temos)
(be temos)