Geniali idėja ar kelias į katastrofą? Štai kas nutiktų, jei ugnikalnį užpiltume betonu

Sunku pasakyti kodėl, tačiau pastaruoju metu internete kilo tikra diskusijų banga – žmonės visur užduoda tą patį klausimą: „Kodėl negalime tiesiog pripilti betono į ugnikalnio kraterį ir sustabdyti išsiveržimo?“ Ši idėja žaibiškai plinta platformose „X“, „Facebook“ ir „Reddit“ kaip esą paprastas būdas išvengti ugnikalnių sukeliamų katastrofų bei išgelbėti gyvybes.
Iš pirmo žvilgsnio, jei jau siūlote tokią beprotišką ir ambicingą idėją, statybinė medžiaga pasirinkta ne pati prasčiausia. Betono lydymosi temperatūra siekia apie 1500 laipsnių karščio, o lava įkaista iki – palyginti nedidelės – maždaug 871 laipsnių temperatūros. Taigi, supylus pakankamą kiekį betono į ugnikalnio angą, teoriškai ją užblokuoti pavyktų.
Tačiau nereiškia, kad tai gera mintis. Žinant, kaip veikia ugnikalniai, tai greičiausiai baigtųsi katastrofa.
Ugnikalnių išsiveržimai vyksta dėl po Žemės paviršiumi besikaupiančio slėgio. Kai magma yra skysta ir taki, dujos iš jos pasišalina lengvai, todėl lava iš ugnikalnio paprastai teka ramiai. Žinoma, artėjanti lava džiaugsmo nekelia, tačiau ji bent jau juda lėtai, todėl nuo jos lengva pabėgti.
Svarbiausia – saugotis sprogstamųjų ugnikalnių išsiveržimų.
„Jei magma yra tiršta ir klampi, dujos negali lengvai pasišalinti, – savo svetainėje aiškino JAV Geologijos tarnyba (USGS), kaip pavyzdį pateikdama Šv. Elenos kalną. – Slėgis auga tol, kol dujos išsiveržia smarkiu sprogimu.“
„Sprogstamieji ugnikalnių išsiveržimai gali būti itin pavojingi ir mirtini. Jie gali išsviesti karštos tefros (pelenų ir uolienų) debesys iš ugnikalnio šono ar viršūnės, – pridūrė USGS. – Šie ugniniai debesys skrieja žemyn kalno šlaitais, naikindami viską savo kelyje.“
Trumpai tariant, tokių reiškinių skatinti tikrai nereikėtų, tačiau užpylę betono, jūs greičiausiai būtent tai ir padarytumėte.
Užblokavę ugnikalnio angą, atimtumėte iš ugnikalnio galimybę natūraliai išleisti dujas ir sumažinti slėgį. Tai galėtų ramiai tekantį ugnikalnį paversti sprogstamuoju arba priversti jau ir taip pavojingą ugnikalnį išsiveržti su dar galingesne, naikinančia jėga.
Galingi ugnikalniai (kaip Šv. Elenos) sprogsta su tokia jėga, kad betonas akimirksniu virstų mirtinais šrapneliais. Kaip pastebi „YouTube“ kanalo „What If“ kūrėjai, ugnikalnio susmulkinto betono dulkės pasklistų ore ir sukeltų mirtinas plaučių ligas bei vėžį.
Daug išmintingesnis betono panaudojimo būdas buvo pademonstruotas per vieną Etnos išsiveržimą – tuomet betoniniai blokai buvo panaudoti lavos srautui nukreipti toliau nuo gyvenviečių. Nors USGS abejoja, ar šie blokai būtų padėję esant galingesniam sprogimui, bent jau galima būti ramiems, kad tokiais veiksmais situacija nebuvo dramatiškai pabloginta.
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