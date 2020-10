Didysis barjerinis rifas per 25 metus neteko pusės savo koralų

Didysis barjerinis rifas Australijoje per praėjusius 25 metus neteko pusės savo koralų. Nyko visos koralų rūšys, rodo tyrimas, kurio rezultatus trečiadienį skelbia specializuotas žurnalas „Proceedings of the Royal Society Journal“. Tyrimo autoriai įspėjo dėl nepataisomos žalos jautriai ekosistemai, jei nebus sustabdytas klimato, o kartu ir vandenynų šilimas.