Apie „Dievo rykštę“ Amerikoje

Prieš atsirandant seismologijai ir šiuolaikiniam supratimui apie mūsų planetos plokščių tektoniką, žemės drebėjimai dažnai buvo laikomi dieviška bausme, o katastrofiški 1811–1812 m. žemės drebėjimai Centrinėje Amerikoje nemokslinį tikėjimą dar daugiau sustiprino.
Pirmieji drebėjimai šioje vietovėje prasidėjo anksti ryte 1811 m. gruodžio 16 d.
„Prasidėjo smarkus žemės drebėjimas, kurį lydėjo baisus triukšmas, primenantis galingą, bet tolimą griaustinį, tik dar labiau duslus ir vibruojantis. Išgąsdintų gyventojų, bėgančių pirmyn ir atgal, nežinančių, kur eiti ar ką daryti, klyksmai, visų rūšių paukščių ir gyvūnų keliami garsai, griūvančių medžių traškėjimas ir Misisipės upės, kurios srovė, kaip manoma, dėl jos vagos įtrūkio kurį laiką tekėjo atgal, riaumojimas – visa tai sudarė tikrai siaubingą vaizdą“, – rašė Misūrio valstijos gyventoja Eliza Bryan.
Remiantis seismologo Otto Nuttli 1983 m. atliktais skaičiavimais, šio drebėjimo stiprumas galėjo siekti iki 8,8 balo pagal Richterio skalę.
Jei jo apskaičiavimai teisingi, tai 1812 m. vasario 7 d. žemės drebėjimas buvo stipriausias kada nors užregistruotas JAV.
Žemės drebėjimai paveikė net tolimus šalies regionus – Sent Luise nugriuvo kaminai, Bostone skambėjo varpai, buvo pranešta, kad prezidento Jameso Madisono žmona Dolley pabudo nuo pirmojo drebėjimo, kai miegojo Vašingtone, esančiame už maždaug 1,5 tūkst. km.
Laivininkai Misisipės upėje pranešė, kad upė kai kuriose vietose iš tikrųjų pradėjo tekėti atgal, veikiausiai dėl to, kas vadinama upiniu cunamiu.
Žemės drebėjimai sukėlė tektoninius pakilimus, kurie kai kuriose vietose faktiškai užtvenkė upę ir laikinai pakeitė jos srovės kryptį.
Upė tik po kelių dienų galiausiai apėjo šias naujai susidariusias kliūtis.
Iki to laiko, kai žemės drebėjimų serija baigėsi, Misisipės, jau ir taip žinomos savo vingiuotais vandenimis, vaga pasikeitė kardinaliai.
Laimei, dėl tuo metu retai apgyvendinto regiono, mirčių skaičius, atsižvelgiant į tokio masto žemės drebėjimus, buvo nedidelis.
Manoma, kad žuvo apie 1 tūkst. žmonių, nors šis skaičius gali būti didesnis, nes duomenys apie tam tikras gyventojų grupes, įskaitant amerikiečių indėnus ir vergus, yra neišsamūs.
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