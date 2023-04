Su kuo derinti spalvingus drabužius pavasarį

Juodos ir baltos spalvos aksesuarai būtini kiekvienoje spintoje

Vietoje saugaus pilkų atspalvių derinio į tavo krepšelį pateko ryškios, drąsios spalvos sportinis kostiumas? Pasirink klasikinį stilių ir derink jį su baltais arba juodais kedais. Taip pat verta apsvarstyti tokius kultinius inkariukus kaip Vans Ward arba Converse Chuck Taylor All Star. Ir tai tik pradžia! Prie pavasarinių atspalvių derės ir kiti juodos ir baltos spalvų aksesuarai, pvz. kepurė su snapeliu. Vyriški ir moteriški modeliai iš tokių prekės ženklų kaip Champion, Umbro ir Nike subalansuos ryškų pagrindą. Neutralūs aksesuarai – tikras lobis: su jais gali sukurti tobulą derinį net tada, kai liko penkios minutės.

Color blocking tendencija visam laikui išvaikys žiemą

Nemėgsti kompromisų? Derink drabužius pagal spalvų blokavimo tendenciją, derindamas kontrastingas, vienas kitą papildančias spalvas. Pavyzdžiai? Geltoną džemperį su gobtuvu derink su fuksijos spalvos kelnėmis, šviesiai mėlynus marškinėlius su raudonu sijonu arba oranžiniais šortais ir pridėk violetinį džemperį. Jei nori pasiekti spalvų bloko efektą, pridėk tų pačių spalvų aksesuarus. Prie klasikinių džinsų priderink geltoną džemperį, o išeidamas iš namų su savimi pasiimk kuprinę, pvz. saulėto atspalvio UP8 Humphreys. Pasijusi tarsi pavasario pasiuntinys!

„50 style“ nuotr.

Mėgstamiausia spalva nuo galvos iki kojų

Nelengva rasti individualų vienspalvės aprangos receptą – gatvėse dažniausiai galime pamatyti visiškai juodus derinius. Tačiau kai tai padaroma, efektas būna svaiginantis. Surask mėgstamą spalvą ir smagiai derink skirtingo sodrumo atspalvius. Kuo didesnis nuoseklumas, tuo įdomesnis efektas. Pasirūpink, kad aksesuarai – akiniai nuo saulės, moteriškos ar vyriškos kuprinės ir kepurės su snapeliu – derėtų prie visos aprangos spalvos. Ką pasakytumei apie Umbro mėlynos spalvos sportines kelnes Roy ir to paties atspalvio Umbro džemperį Savanah, papildytus šviesiai mėlyna Umbro Skye kepure ir pilkai mėlynais Reebok Rewind Run sportbačiais? Pamatysi, kad tai sukelia priklausomybę!

Linksma beprotybė

Kažkas laisvoms sieloms, kurioms nerūpi stilistų patarimai. Derink spalvas be jokių apribojimų. Gatvės madoje daugėja džiaugsmingo maksimalizmo, derinamos tekstūros, raštai ir spalvos. Apsirenk sluoksniuotai, derindamas marškinėlius, džemperį su užtrauktuku ir lengvą visiškai netikėtų atspalvių pavasarinę striukę. Neribok savęs – rinkis Vans inkariukus su rožiniu languotu ar pievos raštu, geltonus Converse arba įvairiaspalvius kedus, tokius kaip adidas Futurepool. Be to, pridėk kuprinę, kurios negalima praleisti pvz. Kerlaz su išsiuvinėtais kolibrais ir gėlėmis iš Up8. Šypsena garantuota kiekvieną kartą pažvelgus į veidrodį.

Ar Tau patiko kuri nors iš mūsų idėjų? Apsilankyk „50 style“ parduotuvėje ir įsitikink, kaip smagu atrasti spalvų galią!