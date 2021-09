Rudens makiažo tendencijos – tvarumas, mėlyni šešėliai ir 60-ųjų nuotaika

Lyg be makiažo

Makiažo specialistė pasakoja, kad pastarąjį dešimtmetį idėjos, kurias pamatome ant podiumo ten ateina iš gatvės. „Naujus vėjus, tendencijas padiktuoja kolekcijų pristatymo užkulisiai, apklausiami vizažistai, analizuojama, kokias spalvas ar priemones jie naudoja, tačiau įkvepia dažniausiai miesto mada. Vėliau jas pastebi tinklaraštininkai, influenceriai“, – sako S. Grigaliūnienė ir papildo, kad svarbu nepamesti galvos ir ant podiumo pastebėtas tendencijas adaptuoti kasdienybei.

Apskritai pastebima, kad žmonės nori gyventi kuo paprasčiau ir patogiau, todėl ir įsigyjant dekoratyvinę kosmetiką, atsižvelgiama į kokybę, renkamasi tai, kas tikrai būtų naudojama. Geriau turėti mažiau, bet naudingų priemonių.

Pastaraisiais metais simpatijas pelnęs veido blizgumas, kontūravimas, šiandien jau yra praeitis. Dabar, anot makiažo specialistės, madinga matinė arba tik natūraliai blizganti oda. Dar viena tendencija – įvaizdis lyg be makiažo. „Kartais atsisakoma pudros ir naudojamas tik makiažo gruntas, vadinamasis praimeris, tačiau svarbu atsižvelgti, kad tokiu atveju, svarbi gera odos būklė – ji turėtų būti be ryškių defektų, raukšlių, spuogų, nes ši priemonė to nepaslėps“, – sako specialistė.

Žaidimas spalvomis

Makiažuose sugrįžta 6–7 dešimtmečio spalvos – vėl madingi mėlyni, melsvai žalsvi, violetiniai šešėliai, šios spalvos gali būti pasitelkiamos ir akių linijai paryškinti. Vis dar madingas ir dūminis makiažas, švelnesnės spalvos tinkamos dienai, o ryškesnės – vakarui.

Renkantis lūpų dažus rekomenduojama atkreipti dėmesį į dūminę rožinę spalvą, taip pat, anot makiažo specialistės, vis dar viršūnėje išlieka ir raudonos lūpos, populiarūs ir natūralios spalvos lūpų blizgiai, nubučiuotų lūpų efektas. Ypatingam įvaizdžiui sukurti galima pasitelkti ir apšarmojusių lūpų efektą, kuomet jos išryškinamos balta spalva.

Išbaigtam akių įvaizdžiui šį sezoną rekomenduojama rinktis sulipusių blakstienų efektą, tačiau, anot specialistės, įvertinkite, ar jis dera prie visumos. Taip pat šį sezoną jau neberekomenduojama ryškinti antakių, juos tiesiog sušukuokite į viršų, taip sukuriant šlapių antakių efektą.

„Eurovaistinės“ grožio vaistinių vadovė Aušra Vareikienė primena, kad visų tendencijų aklai sekti nereikėtų, svarbu atsirinkti tai, kas artima jums ir nepamiršti, kad dekoratyvinė kosmetika yra tik finalinis išvaizdos akcentas, iki tol svarbu tinkamai pasirūpinti savo oda, skirti pakankamai dėmesio ne tik išorei, bet ir vidui – pasirūpinti, kad organizmui netrūktų visų reikalingų medžiagų.

Septynios rudens makiažo tendencijos:

Natūraliai blizgantis veidas.

„Jokio makiažo“ efektas.

Į viršų sušukuoti, šlapio efekto antakiai.

Mėlynų atspalvių šešėliai.

Svarbu sveika oda.

Sulipusių blakstienų efektas.

Nubučiuotų lūpų efektas.